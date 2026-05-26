Son Dakika | Özgür Özel'in İzmir mitingine abluka! Onlarca otobüs ve toma getirildi
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting öncesi polis otobüs ve toma getirdi. Valilik alana yasak getirmişti.
CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir’de yapacağı miting öncesi Cumhuriyet Meydanı çevresinde polis hazırlığı başladı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin tartışmalı “mutlak butlan” kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. CHP lideri Özgür Özel’in karar sonrası ilk mitingini İzmir’de yapacağı açıklandı.
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Özel’in bugün kente geleceğini duyurdu. Güç, yurttaşları saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan programa çağırdı.
İzmir Valiliği ise mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenmesi talebini uygun bulmadı. Meydanda sınırlı sayıda katılımcıya izin verilebileceği, geniş katılımlı organizasyon için Gündoğdu Meydanı’nın gösterildiği belirtildi.
CHP kanadı buna rağmen programda değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Parti yönetiminin, mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleneceğini resmi makamlara bildirdiği ifade edildi.
20 OTOBÜS ÜÇ TOMA ALANA DA BARİYERLER ÇEKİLDİ
Gazeteci Ümit Kartal'ın haberine göre; Saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Meydanı çevresinde polis hazırlığı başladı. Bölgeye 20 otobüs ve 3 TOMA sevk edildiği öğrenildi. Hazırlıklar, polisin meydana girişlere izin vermeyebileceği değerlendirmelerine neden oldu.