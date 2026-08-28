Özgür Özel'e söz veren Ayşe teyze konuştu: Sözümün arkasındayım

Özgür Özel'e İzmir'de "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" diyen Ayşe Yaylacık isimli vatandaş, sözünün arkasında Özel'in yanında olacağını söyledi.

YENi Parti lideri Özel'in 29 Haziran tarihindeki İzmir Bayındır ziyareti sırasında Ayşe Yaylacık isimli kadın ile diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu. O dönem otobüslerinin olmadığını ancak halk ile buluşmak için otobüse de ihtiyaç olmadığını söyleyen Özel'e "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" diyen Ayşe teyze, sözlerinin arkasında Özel'in yanında olacaklarını söyledi.

"ONA YARDIMCI OLMAZSAK BİZE DE YAZIKLAR OLSUN”

Nefes'e konuşan Yaylacık, Özel'e yardımcı olacaklarını ve mücadeleci kişiliğini sevdiğini söyleyip, "Biz de ona yardımcı olmazsak bize de yazıklar olsun" dedi.

"Ekonomik olarak çok güçlü değilim ama kirazımı satar bir otobüs de ben alırım. Tek başıma yapamam belki ama arkadaşlarımla birlikte karınca kararınca destek olacağız. Allah güç kuvvet versin, başarılarını daim etsin. Çok ağladık, şimdi güleceğiz. Onu çok seviyorum. Mücadeleciliğini sevdim. Bizim için o kadar çabalayan bir insanın arkasında olmayalım mı? Çiftçinin yanında, emekçinin yanında oluyor. Biz de ona yardımcı olmazsak bize de yazıklar olsun"

ÖZEL DE UNUTMADI: SÖZLERİNİ OTOBÜSÜN ARKASINDA YER ALDI

YENİ Parti, yurt genelinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve ziyaretlerde kullanacağı ilk parti otobüsünün giydirme işlemlerini tamamlayarak kamuoyuna tanıttı. Otobüsün arka cephesindeki tasarımda doğrudan Ayşe teyzeyle yaşanan diyalog yer aldı.

Otobüsün arkasında, Yaylacık'ın Özel'e hitaben sarf ettiği "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" ifadesine yer verilirken, ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı ve bu görselin hemen üzerine yazılan "Teyzem sağ olsun" mesajı dikkat çekti.