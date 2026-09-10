Özgür Özel'e Erdoğan sözleri nedeniyle 800 bin lira tazminat

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mahkemenin Özgür Özel hakkında verdiği tazminat kararını duyurdu. Aydın'ın açıklamasına göre Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özel'in farklı tarihlerde yaptığı üç konuşma nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Özel'in 13 Ağustos 2025'te Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı konuşma nedeniyle 200 bin TL tazminata hükmetti.

Aynı gün İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingindeki konuşması için 300 bin TL manevi tazminat kararı verildi.

Özel'in 18 Ağustos 2025'te Aydın'daki mitingde yaptığı konuşma nedeniyle de 300 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

Böylece üç ayrı konuşma kapsamında verilen tazminatların toplamı 800 bin TL oldu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması şöyle:

"YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir."