Özgür Özel'den yeni parti açıklaması! Tarih verdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa atandığı CHP'de yeni parti tartışmaları devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel, gündemdeki yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ

Gazeteci Deniz Zeyrek, kişisel YouTube yayınında konuyla ilgili Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Özel, yeni parti kurulacağına yönelik soruya verdiği yanıtta, iktidarın olası hamlelerine işaret ederek, "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım" dedi.

"SEÇİME SOKULMAMA GİRİŞİMİNE KARŞI ALINMIŞ BİR TEDBİR"

Kurulacak yeni partinin mevcut parti içi hukuk sürecinden bağımsız bir adım olduğunu belirten CHP Lideri Özel, "Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle, mücadelemizle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek ise yeni siyasi oluşumun fiziki altyapısının tamamlandığını ifade etti. Zeyrek, "CHP'yi seçime sokmazlar ihtimaliyle de o parti hazırlanmış; binası, teşkilatları... Düğmeye bastıklarında ortaya çıkacak" bilgisini paylaştı.

"HER TÜRLÜ SEÇENEK MASADA"

Yeni parti hazırlıklarına ve "B planına" ilişkin bir diğer mesaj da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mecliste yeni parti iddiaları hakkında yaptığı açıklamada tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Emir, yaptığı açıklamada, "Biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye, kurultay talep etmeye, 'adalet', 'hukuk', 'yasa' demeye devam edeceğiz ama CHP'nin milyonlarının, milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği elbette ki aklımızın ve masamızın bir köşesinde tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.