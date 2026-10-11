Özgür Özel'den 11 yolcu için taziye mesajı
YENİ Parti lideri Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobüs ile tahta yüklü kamyonu çarpışması sonucu hayatını kaybeden 11 yolcu için taziye mesajı yayımladı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile tahta yüklü çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. YENİ Parti lideri Özgür Özel, kazanın ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Manisa Akhisar’da meydana gelen kazada 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim.
Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Can kaybının artmamasını, yaralı yurttaşlarımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
OTOBÜS SU TAHLİYE KANALINA DEVRİLDİ
Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile tahta yüklü çekici, saat 11.11 sıralarında Akhisar otoban girişi yakınında çarpıştı.
Manisa Valiliğinin açıklamasına göre otobüs, bariyerleri aşarak yol kenarındaki su tahliye kanalına yan yattı. Otobüsün ön camının tamamen parçalandığı ve gövdesinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.
Çarpışmanın ardından tahta yüklü çekici ise otoyolun ortasında ters döndü. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.