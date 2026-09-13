Özgür Özel 'saflar netleşti' dedi: Seçim mesajı verdi

YENİ Parti, Üsküdar'da belediye başkan vekilliğinin tutuklamalar ve transferler ile AKP'ye geçmesinin ardından dün 'Üsküdar İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu mitingin ardından Özel, yaptığı konuşmanın bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Biz eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Eski siyaset ‘Ben kazanayım’ der, yeni siyaset ‘Millet kazansın’ der. Eski siyaset ’Devlet benim’ diyor, yeni siyaset ‘Devlet milletindir’ diyor.

Eski siyaset ‘Ben gidersem ülke biter’ diyor. Ama yeni siyaset ‘Sen gidersin, Türkiye kalır, parti gider, millet kalır. İktidar değişir, Cumhuriyet kalır’ diyor.

Eskiler, eskinin sahibi Erdoğan, eskiler. eskiler, onlar yolun sonundalar; yeniler, biz daha yolun başındayız.

Artık saflar netleşmiştir. Yapılacak seçim, demokratlarla otokratlar arasındadır; Türkiye İttifakı ile darbe ittifakı arasındadır.

Butlancılar ve darbeciler, otokratların safındadır. Arkadaşına atılan iftiralar üzerinden onlara prim vererek, partinin içinde iktidar arayanlar, Türkiye’nin muhalefeti olmaya razı olanlar; oyun bozulmuştur. Türkiye’nin dört bir yanında şimdi dinleyenlere şunu müjdelemek isterim.

Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır. Kötülük bir kenarda dursun.

Biz hep birlikte başaracağız. Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar.”