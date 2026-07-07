Özgür Özel: Onlar yolun sonuna geldi biz daha başındayız

Özgür Özel, NATO zirvesi nedeniyle ablukaya alınan Ankara'nın yerine Eskişehir'de gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısının ardından kurmayları ile sokağa indi. Yürüyüş sırasında vatandaşlarla doğrudan diyalog kurdu. Yürüyüşün ardından halka hitap eden Özel, iktidara yönelik sert mesajlar verdi. Özel, iktidarın tükendiğini ve yaşlandığını savunarak, CHP'nin her yaştan genciyle Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu belirtti. Eskişehir'deki coşkuyu işaret eden Özel, tüm belediye başkanları ve milletvekilleriyle "kol kola, omuz omuza" yürüdüklerini ifade etti.

"BİZ YOLUN BAŞINDAYIZ"

Konuşmasının önemli bir bölümünü iktidarın eleştirisine ayıran Özgür Özel, mevcut yönetimin artık ülkenin sorunlarını çözecek mecalinin kalmadığını vurguladı. Özel, "Bu iktidar, bu iktidar artık yorulmuş, tükenmiş, yaşlanmış, adım atmaya mecali kalmamış bir iktidardır." sözleriyle hükümetin durumunu özetledi.

Kendi partisine ve destekçilerine ise farklı bir perspektif çizen Özel, "Biz genç yöneticilerimizle, her yaştan gençlerimizle bizi biz eden, var eden sizlerle birlikte şunu söylüyoruz; Onlar yolun sonuna geldi, biz daha yolun başındayız." ifadeleriyle geleceğe yönelik iddiasını ortaya koydu.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VURGUSU VE "SİVİL DARBE" ÇIKIŞI

Özel, CHP içindeki kurumsal yapıya ve parti içi süreçlere de değindi. 19 Mart tarihinde "Türkiye'de bir sivil darbe girişimi olduğunu" savunan Özel, bu durumun parti içine de yansıtılmak istendiğini ifade etti.

"Mevcut cumhurbaşkanı yargıya verdiği talimatla kendinden sonraki cumhurbaşkanına, mevcut iktidarın başındaki genel başkan verdiği talimatla kendinden sonraki iktidar partisine darbeye giriştiler." sözleriyle yargı ve iktidar ilişkisine yönelik eleştirilerini sıraladı. Bu girişimlerin "19 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımıza, 21 Mayıs 2026'da Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine ve seçilmiş genel başkanına darbe yapmaya kalktılar." şeklinde devam ettiğini belirten Özel, "Darbeyi denemesi bedavadır, sonucuna millet karar verir. Millet darbeye teslim olmamıştır. Millet atanmışların değil seçilmişlerin arkasında durmuştur." diyerek milletin iradesine olan güvenini vurguladı.

"ESKİŞEHİR NASIL YÖNETİLİYORSA TÜRKİYE DE ÖYLE YÖNETİLECEK"

Özel'in konuşmasında en dikkat çekici kısımlardan biri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve Eskişehir'in yerel yönetimine övgüsü oldu. "Yılmaz Büyükerşen'den de gördüysek, Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehir'i nasıl yönetiyorsa, Odunpazarı'nı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." sözleriyle Eskişehir modelini Türkiye için bir yönetim örneği olarak gösterdi. Özel, tüm belediye başkanlarının halka kendi evladı, şehre de kendi evi gibi baktığını ve Türkiye'nin de aynı anlayışla yönetileceğini taahhüt etti.

ATATÜRK'ÜN İDEALLERİ VE İKTİDAR HEDEFİ

Konuşmasını partinin tarihi ve ideallerine bağlayan Özel, umutsuzluğa yer olmadığını belirterek "Bu parti yüz üç yıl önce olduğu gibi bugünde umudun ta kendisidir. Ve eninde sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri yüz üç yıl sonra tekrar iktidar olacaktır." dedi. Gençlerin, emekçilerin, emeklilerin, esnafın ve çiftçilerin yüzlerinin güleceği yarınlar için umutla baktıklarını dile getiren Özel, "O güne kadar yürümeye devam edecek miyiz?" ve "İktidar yürüyüşüne omuz verecek misiniz?" sorularıyla kalabalıktan onay alarak konuşmasını noktaladı.