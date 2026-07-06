Ölümlü baskının ardından çiftlik sertifikası da iptal edilen Sencer Solakoğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gölge Kabinesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu isim olan Sencer Solakoğlu, Bursa'daki hayvancılık işletmesine ait "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nın iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Solakoğlu'nun işletmesinin de aralarında bulunduğu 19 çiftliğin sertifikasını iptal etti.

Sencer Solakoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptığı bir video yayımladı.

Sertifikanın, aynı çiftlik sınırları içerisindeki ahırlar arasında yapılan hayvan transferleri gerekçe gösterilerek iptal edildiğini öne süren Solakoğlu, söz konusu uygulamanın önceki yıllarda Tarım İl Müdürlüğü'nün bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini iddia etti.

Solakoğlu, "Test de yaptılar, herhangi bir hastalık yok. Tek gerekçe, aynı çiftlik içerisindeki ahırlar arasında yapılan hayvan transferleri." ifadelerini kullandı.

Solakoğlu açıklamasında iddiaları kesinlikle reddetti:

"Çiftliklerimin hastalıklardan ari olduğunu ortaya koyan ve Avrupa Birliği normlarında üretim yaptığımı ortaya koyan sertifikalarımı elimden aldılar. Gerekçeleri şu: Hiçbir eksik bulamadılar. Buldukları tek eksik bu gördüğünüz şu anda içinde bulunduğum ahırımdan arkamda gördüğünüz ahıra hayvan transferim. Aynı çiftlik, aynı sınırların içerisindeki bir ahırdan öbür ahıra transferim. Kendi çiftliklerimin arasında yaptığım transferlerle ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nün personelinin yıllardır yaptığı uygulama şu:

'Ya böyle bir saçmalık olamaz bu hem kamu kaynaklarını boşa harcamak hem de çok mantıksız deyip burayı başka bir işletme orayı başka bir işletme olarak görüp bunların her seferinde transferinde kan almaktansa siz yapın normal değişikliklerinizi biz yılda bir defa geliyoruz kan alıyoruz testlerinizi yapıyoruz. Zaten bütün hayvanlardan alınıyor, o zaman bunu yaparız' dedikleri 2021'de, 22'de, 23'de, 24'de, 25'te her yıl yaptığımız uygulamayı Tarım İl Müdürlüğü'nün bize önerdiği şekliyle yaptığımız uygulamanın bu sene yanlış olduğuna karar verdiler ve sadece bu yüzden sertifikalarımızı iptal ettiler.

"ÜRETENİ CEZALANDIRMAK VE SİYASETEN KARŞILARINDA DURANLARI SUSTURMA ÇABALARIDIR"

Test de yaptılar, hastalık yok. Bunların tek gerekçesi var: Üreteni cezalandırmak ve siyaseten karşılarında duran ve eleştiriyi son derece de haklı eleştiriyi kötülük olarak gören, haksızlık olarak görmeleri, buna karşı susturma çabalarıdır. Bakın kim ne derse desin benim işletmemde Tarım Bakanlığı'nın personelinin bulunduğu dönemde bize hiçbir şekilde müdahale etmemize izin vermeden bir hayvanım ezilerek öldü. Ve iki defa öncesinde uyarılmıştı; 'Bakın burada hayvanları çok sıkıştırıyorsunuz, bu doğru değil, bunu böyle yapmayın' dememize rağmen kendi bildiklerini yapıp sonunda bir hayvanın ezilerek, bir canın ezilerek ölmesine sebep oldular. Külliyen yalan söylüyorlar. Tam anlamıyla böyle oldu.

Artı biz Tarım İl Müdürlüğü ne diyorsa onu yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın temsilcisidir, bizim de bağlı olduğumuz merciidir. Onlar bu şekilde yapmamızı öngörmüşler, yıllardır da bu şekilde yapıyorsak, eğer bizi böyle yönlendirdilerse düşünebiliyor musunuz bir İl Müdürlüğü'nün personeline 'Kardeşim böyle yapamazsın, böyle yapıyorsun, böyle yapmak zorundayız' desek ne olur? Adamın iki dudağının arasındasınız. Dolayısıyla ne deniyorsa onu yaptık ve suçumuz ne deniyorsa onu yapmak oldu.

"TARIMIN T'SİNİ BİLMEYEN BAKANLAR GIDA ENFLASYONUNUN SEBEBİ"

Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, işletmelerim en verimli işletmeleri arasında, Türkiye'nin gurur duyacağı işletmeler arasında, her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama siyaseten onların söylediğini değil doğruları söylemeye devam ettiğimiz için bu zorbalıkları yapıyorlar. Biz söylemeye devam edeceğiz, muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hepiniz farkındasınız. Türkiye'deki gıda enflasyonunun sebebi ne Hürmüz Boğazı ne yaşanan don. Bunları başka ülkelerde sürekli yaşıyorlar.

Tek hataları, tek sebebi beceriksizlikleri ve iş bilmezlikleri. Birileri sayesinde bir yere atanmış olmaları. Tarımın T'sinden anlamayan bakanların tarımla ilgili fikir sahibi olmaları Türkiye'deki gıda enflasyonunun sebebi.

Biz geldiğimiz zaman bunu düzelteceğiz. Sadece düzeltmeyeceğiz, üretimi teşvik edeceğiz, gençlerin üretimin içinde olmalarının önünü açacağız. Eğer bunu yapmazsanız da gıda enflasyonunu durduramazsınız. Tavukçulara gidip sopayla 'fiyatları arttırmayacaksınız' deyip bir gecede ihracatı yasaklamak... 78 tane ülkenin içerisinde en ucuz ülkeyiz, 76. sıradayız. Yani alım gücünün düşmesini böyle bir bahanenin arkasına saklayıp adeta bir sebep, işte bakın orada bu işin suçlusu diye gösterebilmek için yapılmış olan bu siyasi hamleler Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veriyor, vermeye devam ediyor. İlk seçimde bunu değiştireceğiz ve düzelteceğiz."