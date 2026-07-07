Özel'den tarihi Eskişehir yürüyüşü! Bir yanda gözyaşı diğer yanda "Beni CHP'li yaptınız" itirafı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in Eskişehir’de binlerce kişiyle gerçekleştirdiği sokak yürüyüşünde, seçmenin siyasi tercihinde yaşadığı kırılma ve sokağın duygusal dozu kameralara yansıdı. Kalabalığın içinden Özel’in yanına gelerek "Bu başkan beni CHP'li yaptı" diyen bir yurttaşın sözleri ile gözyaşlarına hakim olamayan bir kadının Özel'e sarıldığı anlar yürüyüşün odak noktası oldu.

"BU BAŞKAN BENİ CHP'Lİ YAPTI"

Özgür Özel, NATO zirvesi nedeniyle ablukaya alınan Ankara'nın yerine Eskişehir'de gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısının ardından kurmayları ile sokağa indi. Yürüyüş sırasında vatandaşlarla doğrudan diyalog kurdu. Kortejin ilerleyişi sırasında yürüyüşün en dikkat çeken anlarından biri, bir vatandaşın Özel'in yanına yaklaşarak yerel yönetim tercihleri üzerinden kurduğu cümleler oldu. Kameraların kayıtta olduğu sırada Özel'in elini sıkan vatandaş, Eskişehir'deki yerel yönetimi kastederek, "Yemin ediyorum, bize öyle bir belediye başkanı kazandırdın ki... Bu başkan beni CHP'li yaptı." ifadelerini kullandı. AKP'den koptuğunu belirten yurttaşın bu net çıkışı karşısında Özgür Özel, vatandaşı dinledi ve tokalaşarak yürüyüşüne devam etti.

GÖZYAŞLARIYLA ÖZEL'E SARILDI

Vatandaşın siyasi tercih değiştirdiğini belirttiği bu diyalogun hemen ardından, yürüyüşte bir başka çarpıcı an daha yaşandı. Kortejin oluşturduğu yoğun kalabalığın arasından sıyrılan bir kadın, doğrudan Özgür Özel'in yanına ulaştı. Özel'e sarılan ve o esnada gözyaşlarına hakim olamayan kadın, yürüyüşün duygusal olarak en yüksek anını oluşturdu. Özgür Özel, ağlayan yurttaşı dinledi ve "Üzülme, üzülme" sözleriyle kendisini teselli etti. Yurttaşın fotoğraf çektirmek için hazırladığı cep telefonunu bizzat eline alan Özel, vatandaşla özçekim yaptı.

SOKAKLARDA "ÖZGÜR TÜRKİYE" SLOGANLARI

Vatandaşların doğrudan Özel'e ulaşıp dert yandığı ve siyasi tutumlarını açıkladığı bu anların yaşandığı yürüyüş boyunca, caddeleri dolduran binlerce kişi "Özgür Başkan, Özgür Türkiye" sloganları attı. Özel’in sokağa inmesiyle birlikte esnaf dükkanlarından çıkarak korteji selamladı, caddedeki diğer yurttaşlar da yürüyüşe katıldı. Kalabalığın giderek artmasıyla adım atmanın zorlaştığı anlarda dahi Özgür Özel, çevresini saran yurttaşlarla arasına mesafe koymadan kendisine yöneltilen taleplere yanıt verdi.