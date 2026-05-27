Özgür Özel: Mutlak butlancılarla gönül bağımız yoktur

Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’daki Hatuniye Camisi’nde kılan CHP lideri Özgür Özel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mutlak butlan kararının milat olduğunu vurgulayan Özel, kararı destekleyenlerle artık gönül bağı olmadığını ifade etti.

"MUTLAK BUTLANCILARLA GÖNÜL BAĞIMIZ YOKTUR"

Dava süreci parti içindeki duruma da değinen Özgür Özel, mahkemenin verdiği iptal kararını siyasi bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Özel, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar mutlak butlan kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar 'butlancıdır', onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır."

"GENEL BAŞKAN 2 MİLYON ÜYEMİZİN KARARIYLA BELİRLENSİN"

Parti içinde bir an önce seçimin yapılmasını istediklerini vurgulayan Özgür Özel, 81 il başkanı ve tüm üyelerin talebinin bu yönde olduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği partiyi yönetmeyeceğine dair ümidini dile getiren Özel, kurultay krizi için açıkladığı formülü tekrar önerdi:

"Bir çağrım var kendisine. 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime hazırım. Bu Türkiye'ye çok iyi örnek olmuş olur hem de bütün tartışmalar biter."