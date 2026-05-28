Filenin Sultanları'nda neden yok: Annem istedi akan sular durdu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosunda olmayan Simge Aköz, bunun nedenini açıkladı. Simge Aköz annesinin istediğini söyledi.
A Mili Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarını sürdürüyor.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.
2026 sezonu milli takımlar faaliyet programı kapsamında Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosu şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz
Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer almayan Simge Aköz, bunun nedenini açıkladı. Spor Sergi Nokta Manşet'e konuşan Simge, şunları söyledi:
"Bu sene milli takımdan özellikle VNL için bir izin rica ettim. Çünkü annemin yaşamış olduğu bir sağlık sıkıntısı vardı. 10 senedir neredeyse milli takıma gidiyorum, her yazım dolu. 12 ay çalışıyorum ve ister istemez ailelerimizden uzak, onlarla birlikte geçiremediğimiz çok zaman oluyor. "
"Böyle bir anda annemin 'Keşke bu yaz gitmesen, birlikte vakit geçirsek' dediği bir anda benim için zaten akan sular durdu. Tabii ki ihtiyaç olduğu takdirde tabii ki milli takıma gidecektim ama en azından bu arzumu anlayışla karşıladılar. Sonrası için ne olur bilemiyorum."
"Avrupa Şampiyonası kadrosuna dair şu an herhangi bir gündem de yok ama benim de takımda bulunmamı talep ederlerse çok seve seve giderim. Orada yaşamış olduğum duygular gerçekten benim için çok kıymetli. Her sporcu için öyledir muhtemelen."