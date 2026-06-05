Özgür Özel İmamoğlu'nun kayınpederini hastanede ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yerel ara seçimler kapsamında Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'i kapsayan programı için Trabzon'a geldi.

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NUN KAYINPEDERİNİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Trabzon Havalimanı'ndan Gümüşhane'ye hareket etmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden Özel, burada vatandaşlarla da bir araya geldi.

Özel, Nehir isimli bir kız çocuğunun tişörtünü, "Nehirciğim, her şey çok güzel olacak" notuyla imzaladı. Tişörtün arka kısmında ise Ekrem İmamoğlu'nun daha önce attığı "Her şey çok güzel olacak! Nehir'e" imzasının bulunduğu görüldü.

CHP lideri ayrıca Trabzon'da bulunan Rize ve Artvin il örgütü üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

YOL ÜZERİNDE ARACINI DURDURDU

Trabzon'dan Gümüşhane'ye hareket eden Özel, yolculuk sırasında bir vatandaşın aracını durdurması üzerine konvoyundan indi.

Özel'e destek veren vatandaş, CHP liderine hitaben, "Yoruldun, yoruldun, yorulma yok, devam. Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır, bu satıh devlettir, millettir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sözleri çevrede bulunanlar tarafından da ilgiyle takip edilirken, Özel'in seçim programı kapsamında Gümüşhane'deki temaslarına devam ettiği öğrenildi.