Özgür Özel: Halk TV'ye yapılacak her kötülüğü millet kendisine yapılmış sayar

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Özel Röportaj programına katıldı, son dönemde Halk TV'nin hedef gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'nin mesleki ve tarihsel bir duruş sergilediğini belirten Özel, kanalın uzun yıllardır baskılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özel, "Halk TV'nin takındığı tutum ticari değil, mesleki ama aynı zamanda tarihi bir tutum. Herkesi korkuttular, sindirdiler ama Halk TV'de gazeteciler mesleklerini yapmaya devam ediyor. Halk TV'yi hedef alıyorlar ama Halk TV'yi yıkmayan her rüzgar, her darbe onu daha da güçlendirdi. Milletin gönlünde çok başka bir yerde" ifadelerini kullandı.

Özel, Halk TV çalışanlarının gözaltı, tutuklama ve yurt dışı yasağı gibi süreçlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, buna rağmen kanalın toplumdaki desteğini koruduğunu savundu.

"MUHALEFETİ AŞAN BİR İZLEYİCİ KİTLESİ VAR"

Halk TV'nin yalnızca muhalif seçmen tarafından izlenmediğini dile getiren Özel, "Bugün Halk TV'nin muhalefeti de aşan bir izleyici kitlesi var. AK Parti'nin oluşturduğu yankı odalarından çıkmak isteyen insanlar nefes almak için bu kanalları açıyor. AK Parti seçmeni Halk TV'nin kapatılmasını meşru görmez" dedi.

Yokluğu, seçmenin bir daha affetmeyeceği bir yarayı yüreğinde hissetmesine sebebiyet verir.