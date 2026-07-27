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Denizde ölümle burun buruna geldi! Dron sayesinde kurtarıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın yeri, şans eseri bölgede uçuran drone ile tespit edildi.

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Denizde ölümle burun buruna geldi! Dron sayesinde kurtarıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, dronla yerinin tespit edilerek, kısa sürede kurtarıldı. O anlar dronla saniye saniye kayda geçti.

ÇIRPINDIĞI FARKEDİLİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay dün öğle saatlerinde Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisinde meydana geldi. Denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirip, çırpınmaya başladığını görenler hemen harekete geçti.

Denizde ölümle burun buruna geldi! Dron sayesinde kurtarıldı - Resim : 1

Vatandaşın yeri o sırada bölgede dron kaldıran İlker Ceylan tarafından tespit edildi. Ceylan, drondan gelen görüntülerle sahildeki vatandaşları yönlendirirken, suya batan kişi kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İsminin Salih D. olduğu öğrenilen kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Salih D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kurtarma anları dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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