Özgür Özel Almanya'nın en etkili gazetesine yazdı! "Türkiye otoriterliğe mahkum değil"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın en etkili ve köklü gazetelerinden WELT için bir konuk yazı kaleme aldı. “Türkiye otoriterliğe ve kutuplaşmaya mahkum değil” başlığıyla yayımlanan yazıda Özel, Türkiye-Almanya ilişkilerinden Yeni Parti’nin kuruluş sürecine, hukuk ve ekonomi politikalarından dış politikaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLARI VURGULADI

Özel, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yalnızca hükümetler arasındaki diplomatik bağlarla sınırlı olmadığını belirterek iki ülkenin ticaret, göç, aile bağları ve ortak tarih üzerinden birbirine bağlandığını ifade etti. Türkiye ile Almanya’nın önemli ticaret ortakları olduğunu vurgulayan Özel, milyonlarca Türk kökenlinin Almanya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu yazdı.

Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasındaki ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin giderek önem kazandığını belirten Özel, Avrupa’nın istikrarlı, demokratik ve refah içinde bir Türkiye’den çıkarı olduğunu savundu.

Özel, Türkiye’nin uzun vadeli istikrarının güçlü kurumlara, hukukun üstünlüğüne ve vatandaşların hükümetlerini özgürce seçebilme imkanına bağlı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE YORULDU"

Türkiye’nin mevcut siyasi ve ekonomik tablosuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulunan Özel, ülkenin ekonomik sıkıntılardan, siyasi hatalardan ve “maceracı” politikalardan yorulduğunu söyledi.

Özel yazısında Türkiye için, “Yargının engellenmesinden, demokratik değerlerin aşındırılmasından ve mahkemelerin silah olarak kullanılmasından bıktı” ifadelerini kullandı.

Kurumların dar bir çevrenin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirildiğini savunan Özel, Türkiye’nin tarih ve kimlik üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı tartışmalardan da yorulduğunu belirtti. Dış politikanın ise belirgin bir stratejik hedef olmadan bir yönden diğerine savrulduğunu öne sürdü.

Özel’e göre Türkiye’de yeni bir başlangıç dönemi yaklaşıyor.

"YENİ PARTİ DEĞİŞİM TALEBİNDEN DOĞDU"

Özel, Yeni Parti’nin Türkiye’deki değişim talebinin sonucunda ortaya çıktığını belirterek partinin yalnızca mevcut bir siyasi yapının isim değiştirmiş hali olmadığını savundu.

Yeni Parti’nin “geleceğin partisi”, ilerlemenin itici gücü ve Türkiye’yi mevcut bölünmelerin ötesine taşıyacak bir siyasi güç olması gerektiğini belirten Özel, “Amacımız yalnızca Türkiye’yi kimin yönettiğini değiştirmek değil, siyasetin nasıl yapıldığını da değiştirmek” mesajını verdi.

Özel, 20 yılı aşkın süredir devam eden ve giderek tek bir kişinin etrafında şekillenen siyasi düzenin sonuna yaklaştığını ileri sürdü.

Bu değişimin ilk belirgin işaretinin 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıktığını belirten Özel, o dönemde liderliğini yaptığı CHP’nin ülkenin önde gelen siyasi gücü haline geldiğini söyledi.

2024 yerel seçimlerinin seçmenin değişim istediğini açık biçimde gösterdiğini belirten Özel, ülke genelinde daha genç yöneticilerin, daha fazla kadının ve yeni nesil siyasetçilerin öne çıktığını ifade etti.

İMAMOĞLU VE CHP KURULTAYI VURGUSU

Özel, 2025'ten itibaren muhalefet belediyelerine yönelik çok sayıda adli soruşturma başlatıldığını, bunların özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinde yoğunlaştığını yazdı.

İmamoğlu’nun yanı sıra yüzlerce belediye çalışanının tutuklandığını ve 30’dan fazla muhalif belediye başkanının halen tutuklu veya cezaevinde olduğunu belirten Özel, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiğini, sosyal medya hesabının kapatıldığını ve kitabının yayımlanmasının engellendiğini ifade etti.

Özel, bu gelişmeleri değerlendirirken suçlamaların ne ölçüde haklı olduğundan bağımsız olarak ortaya çıkan “kümülatif etkinin” siyasi açıdan önemli olduğunu savundu.

“Yargı giderek siyasi rekabetin yürütüldüğü alanın bir parçası haline geldi” diyen Özel, meselenin yalnızca siyasi partiler arasındaki bir anlaşmazlık olmadığını ifade etti.

Özel’e göre asıl tartışma, seçimlerin siyasi iktidarın el değiştirmesinde temel mekanizma olmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili.

"VATANDAŞLAR BUNU KABUL ETMEDİ"

Türkiye’de 2025 ve 2026 yıllarında son yılların en büyük protestolarından bazılarının düzenlendiğini belirten Özel, vatandaşların ülke genelinde sokaklara çıkarak kendi hükümetlerini seçme hakkını savunduğunu yazdı.

Ardından CHP’nin kendisinin hedef alındığını savunan Özel, 2023 yılında kendisinin genel başkan seçildiği CHP kurultayının dava konusu yapıldığını ve benzeri görülmemiş bir yargı müdahalesiyle geçersiz ilan edildiğini belirtti.

Özel, eski yönetimin yeniden göreve getirilmesinin muhalefetin de iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde hareket edecek şekilde yeniden şekillendirildiği endişesini doğurduğunu yazdı.

Ancak vatandaşların bunu kabul etmediğini belirten Özel, bu direnişin önce toplumsal bir harekete, ardından Yeni Parti’ye dönüştüğünü ifade etti.

YENİ PARTİ'NİN HEDEFLERİNİ TEK TEK ANLATTI

Özel, Yeni Parti’nin hedeflerini de WELT’teki yazısında ayrıntılı biçimde sıraladı.

Buna göre parti;

yargının bağımsızlığını ve güvenilirliğini yeniden tesis etmeyi,

parlamentoyu güçlendirmeyi,

kuvvetler ayrılığı ve denge-denetim mekanizmalarını yeniden kurmayı,

kamu kurumlarını kişisel sadakat yerine liyakat temelinde yapılandırmayı,

ekonomik istikrar ve öngörülebilirliği sağlamayı,

ekonomik büyümeyi sosyal adalet ve fırsat eşitliğiyle birlikte yürütmeyi,

yerel yönetimleri güçlendirmeyi,

sivil toplum, üniversiteler ve meslek örgütlerinin kamusal yaşama katılım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Özel, “Türkiye’nin güçlü kurumları olduğu için güçlü olan bir devlete ihtiyacı var; gücün tek bir makamda yoğunlaşması nedeniyle güçlü olan bir devlete değil” ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKA MESAJI: STRATEJİK SABIR

Dış politikaya da geniş yer veren Özel, Türkiye’nin aktif bir bölgesel ve küresel güç olması gerektiğini belirtti.

Ancak bunun tutarlılık, kurumsal kapasite ve “stratejik sabır” gerektirdiğini savunan Özel, dış politikanın kişisel siyasi hesaplara, maceralara veya ani yön değişikliklerine göre değil, ulusal çıkarlar, uzmanlık ve uzun vadeli strateji doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, Türkiye’nin demokratik ve ekonomik açıdan istikrarlı olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu belirterek, bunun daha güçlü bir Avrupa, daha güvenilir bir NATO üyeliği ve bölgesel istikrar açısından daha yapıcı bir Türkiye anlamına geleceğini savundu.

"KÜRT MESELESİ ERTELENMEMELİ"

Özel, Türkiye’nin uzun süredir devam eden sorunlarından Kürt meselesinin de artık ertelenmemesi gerektiğini yazdı.

Kalıcı çözümlerin demokratik siyaset, şeffaflık ve geniş bir toplumsal uzlaşı gerektirdiğini belirten Özel, kapalı kapılar ardındaki süreçlerin çözüm getirmeyeceğini savundu.

Toplumsal barışın gerçek anlamda çoğulcu bir ortam gerektirdiğini belirten Özel; gazetecilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, şirketlerin, öğrencilerin, siyasetçilerin, gençlerin ve sivil toplumun baskı veya yıldırma olmadan kamusal yaşama katılabilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, “Barış ve demokrasi el ele ilerlemeli” mesajını verdi.

"HEDEFİMİZ SADECE SEÇİM KAZANMAK DEĞİL"

Yeni Parti’nin hedefinin yalnızca bir seçim zaferi olmadığını belirten Özel, siyasi kurumları yeniden inşa etmek, büyüme ile sosyal adaleti birleştiren ekonomik bir vizyon ortaya koymak ve vatandaş ile devlet arasındaki güveni yeniden tesis etmek istediklerini söyledi.

Yeni Parti’nin zor bir dönemde kurulduğunu belirten Özel, siyasetin “öfke veya kızgınlık” tarafından değil, Türkiye’ye duyulan inanç ve geleceğe güven tarafından şekillendirileceğini ifade etti.

Özel, yazısının sonunda Almanya ve Avrupa’ya mesajını da net biçimde verdi:

“Türkiye otoriterliğe ve kutuplaşmaya mahkum değil. Demokratik yenilenme mümkün ve yeni bir başlangıcın zamanı geldi.”

WELT, Özel’i yazısında Türkiye’nin en büyük muhalefet partisinin lideri ve Manisa milletvekili olarak tanımladı.

ALMANYA'NIN EN ETKİLİ BASIN ORGANI

Almanya’nın en köklü ve etkili gazetelerinden biri olarak kabul edilen Welt, ülkenin siyasi ve ekonomik gündeminde önemli bir ağırlığa sahip. 1946 yılında yayın hayatına başlayan gazete, bugün basılı yayının yanı sıra Welt am Sonntag, internet sitesi ve Welt TV ile milyonlarca kişiye ulaşıyor. Özellikle iş dünyası ve kamu yönetimindeki karar vericiler tarafından yakından takip edilen Welt, Almanya’da gündemin şekillenmesinde etkili olan köklü medya kuruluşları arasında yer alıyor.

Bu nedenle Welt’te yayımlanan bir yazı ya da röportaj, Almanya basını açısından önemli bir görünürlük anlamına geliyor. Gazetenin özellikle karar verici çevrelerdeki güçlü konumu, burada verilen mesajların geniş bir etki alanına ulaşmasını sağlıyor. Welt’in siyasi çizgisinin muhafazakâr olarak tanımlanması da dikkate alındığında, bir siyasi liderin doğrudan bu gazetede yazı kaleme alması, mesajını Almanya’nın etkili medya kanallarından biri üzerinden Alman kamuoyuna ve ülkenin siyasi-ekonomik çevrelerine ulaştırması açısından dikkat çekiyor.