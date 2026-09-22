YENİ Parti'de ön seçim mesaisi

YENİ Parti'nin örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulacak sandıklarda ilçe başkanı ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu seçimlerde, 26 Ağustos tarihine kadar partiye üye kaydı bulunan tüm yurttaşlar oy kullanma hakkına sahip olacak.

KURULTAY TAKVİMİ ADIM ADIM İLERLİYOR

Partinin kongre takvimine göre, 12-13 Eylül tarihlerinde mahallelerde delege seçimleri gerçekleştirildi. Takvimin devamında, 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günleri tüm üyelerin katılımıyla ilçe başkanlığı ön seçimleri yapılacak. Ön seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, ilçe kongreleri 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde ise 1'inci Olağan Kurultayı'nı toplayacak.

MİLLETVEKİLLERİ KENDİ İLÇELERİNDE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Ülke genelindeki ön seçimlerde, YENİ Parti'nin tüm milletvekilleri kayıtlı oldukları kendi ilçelerinde oylarını kullanacak. Genel Başkan Özgür Özel de bu hafta yürüttüğü saha çalışmalarına ara vererek dört farklı ilde düzenlenecek ön seçim programlarında yer alacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DÖRT İLLİK ÖN SEÇİM PROGRAMI

Özel'in programı 26 Eylül Cuma günü İzmir'de başlayacak. Gaziemir ve Bornova ilçelerindeki ön seçimlere katılarak konuşma yapacak olan Özel, aynı gün memleketi Manisa'ya geçecek. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ilçe başkanlığı ön seçimine katılarak oyunu sandığa atacak.

Özel, 27 Eylül Pazar günü ise önce Balıkesir'de, ardından İstanbul'da belirlenen ilçelerdeki ön seçimlere katılarak parti örgütüyle buluşacak. (ANKA)