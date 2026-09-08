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Oyuncak silahla yaptığı gövde gösterisi pahalıya patladı: Gözaltına alındı

Antalya'da oyuncak tüfekle gövde gösterisi yapan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eline aldığı oyuncak silahla gövde gösterisi yapan kişi jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alındı.

ANTALYA'DA OYUNCAK TÜFEKLİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Çolaklı Turizm Merkezi'nde pazartesi akşam saatlerinde bir kişinin uzun namlulu tüfekle dolaştığını görenler durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Oyuncak silahla yaptığı gövde gösterisi pahalıya patladı: Gözaltına alındı - Resim : 1

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Oyuncak silahla yaptığı gövde gösterisi pahalıya patladı: Gözaltına alındı - Resim : 2
Antalya'da bir kişinin eline aldığı oyuncak tüfekle gövde gösterisi yaptığı anlar kameralara yansıdı
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GÖVDE GÖSTERİSİ SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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