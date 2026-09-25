Oyun oynarken bacağı kırılan 3 aylık yavru kaplan hayata tutundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde dünyaya gelen yavru Amur kaplanı, henüz 3 aylıkken geçirdiği kaza sonrası sağlığına yeniden kavuştu. Bacağında tespit edilen kemik kırığı nedeniyle acil tedavi altına alınan minik yavru, cerrahi müdahalenin ardından zorlu günleri atlattı.

Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde bakılan yavrunun uyluk kemiğinde kırık saptanması üzerine vakit kaybetmeden harekete geçildi. Minik kaplan, ileri düzey tedavi ve müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi bünyesine sevk edildi.

CERRAHİ MÜDAHALE HAYATA BAĞLADI

Hastaneye getirilen yavru kaplan, üniversitenin Cerrahi Anabilim Dalı ekipleri tarafından ameliyata alındı. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Doktor Uygur Canatan, hassas kemik dokusunu onararak hayvanı yeniden sağlığına kavuşturdu.

Başarılı operasyonun ardından uyanan yavru kaplanın klinik takip sürecine hemen başlandı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü bakım programına kısa sürede yanıt veren sevimli yavrunun ayağa kalktığı bildirildi.

DEKANDAN TIP VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başarılı tedavi sürecine ilişkin açıklama yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, yaban hayatının korunmasında veteriner hekimliğin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Kurumlar arası dayanışmanın önemine değinen Prof. Dr. Şenlik, yürütülen ortak çalışmanın yabani hayvanların yaşamını kurtarmada büyük bir güvence oluşturduğunu dile getirdi.

Fakültenin sahip olduğu klinik tecrübeyle hayvan sağlığına katkı sunmayı sürdürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Şenlik, "Başta Öğretim Görevlisi Doktor Uygur Canatan hocamız olmak üzere, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cerrahi Anabilim Dalımızın değerli akademisyenlerine, veteriner hekimlerimize ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor, minik kaplanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)