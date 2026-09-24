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Otomobiller birbirine girdi: Yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otomobiller birbirine girdi: Yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde çarpışma anı yer aldı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 14.20 sıralarında Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman D. yönetimindeki 48 YU 048 plakalı otomobil ile Levent İ.'nin kullandığı 01 AIR 116 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler 49 yaşındaki Levent İ. ve 47 yaşındaki Osman D. ile araçlarda bulunan 41 yaşındaki Ayten D. ve 47 yaşındaki Muteber İ. yaralandı.

Otomobiller birbirine girdi: Yaralılar var - Resim : 1

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4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışma anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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