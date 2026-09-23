Otomobilde 2 ceset bulundu! En son ATM'den para çekmişler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir süredir park halinde duran otomobilin içinde iki kişi ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca binen 31 yaşındaki B.Y. ile 37 yaşındaki E.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

VATANDAŞLARIN İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilin içerisinde iki kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ATM'DEN PARA ÇEKTİKTEN SONRA ARACA BİNMİŞLERDİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, B.Y. ve E.A.'nın olay öncesinde bir benzin istasyonunda bulunan ATM'ye giderek para çektikleri, ardından araca bindikleri ve bir daha araçtan çıkamadıkları öğrenildi.

Olay yerindeki sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde iki şahsın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarını tamamlamasının ardından B.Y. ve E.A.'nın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)