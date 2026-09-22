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Halk TV Türkiye Ankara'da esrarengiz olay: Bir apartman dairesinde 3 ceset bulundu

Ankara'da esrarengiz olay: Bir apartman dairesinde 3 ceset bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde hareketsiz yatan 3 erkek ölü bulundu.

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Ankara'da esrarengiz olay: Bir apartman dairesinde 3 ceset bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, dairedeki 3 erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 500. Sokak'ta yer alan bir apartmanda meydana geldi. Dairede 3 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine adrese kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, dairede bulunan 3 erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerindeki araştırmalarda hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Emre Ç., Enes Ç. ve Mehmet B. olduğu belirlendi. Cansız bedenler, ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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