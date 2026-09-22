Amasya'da yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'DAN AĞRI'YA GİDEN OTOBÜS TARLAYA DALDI

Kaza, Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ağrı istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya girdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine derhal polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 24 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)