Diyarbakır'da kurşunlar yağdı, birbirlerine girdiler: Ölenler var

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıslar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan taraflar caddede karşı karşıya geldi.

Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarına sarıldı ve kurşunlar yağdırıldı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI, POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalamak amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. (DHA)