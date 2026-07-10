Otomobil motosiklete çarptı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde seyir halindeki motosiklete aynı yönde ilerleyen bir otomobil çarptı. Kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bilal İnan yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Yunus Özoğuz ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

MOTOSİKLET İETT DURAĞINA SAVRULDU

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan B. yönetimindeki 34 BHJ 327 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle aynı istikamette ilerleyen Bilal İnan'ın kullandığı 34 GJC 442 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilal İnan ile arkasında yolcu olarak bulunan Yunus Özoğuz, İETT durağına savruldu.

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Bilal İnan ile Yunus Özoğuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bilal İnan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Yunus Özoğuz'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)