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Halk TV Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ölümden döndü: Ülkenin iki numarasını taşıyan helikopter kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ölümden döndü: Ülkenin iki numarasını taşıyan helikopter kaza yaptı

Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mutale Nalumango'yu taşıyan helikopter Nakonde bölgesine kaza yaptı. Ülkenin iki numarasının kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ölümden döndü: Ülkenin iki numarasını taşıyan helikopter kaza yaptı

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Zambiya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mutale Nalumango'yu taşıyan Hava Kuvvetlerine ait helikopter kalkış esnasında kaza geçirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FACİADAN DÖNDÜ

Zambiya Kabine Sekreteri Patrick Kangwa, ülkenin kuzeyindeki Nakonde bölgesinde meydana gelen kazadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Kangwa, Nalumango ile helikopterdeki tüm yolcu ve mürettebatın da sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ölümden döndü: Ülkenin iki numarasını taşıyan helikopter kaza yaptı - Resim : 1

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Nalumango'nun tedbir amaçlı götürüldüğü sağlık merkezindeki rutin kontrolün ardından taburcu edildiği bilgisini paylaşan Kangwa, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ölümden döndü: Ülkenin iki numarasını taşıyan helikopter kaza yaptı - Resim : 2
Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mutale Nalumango
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SEÇİM HAZIRLIKLARI İÇİN BÖLGEDE BULUNUYORDU

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nalumango, gelecek ay yapılacak genel seçimler öncesinde kampanya faaliyetleri yürütmek üzere bölgede bulunuyordu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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