Otomobil çarpmıştı! Jandarma Yusuf Ergün şehit oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada bir otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

KURTARILAMADI!

Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobilin çarptığı Ergün, ağır yaralandı.

Ergün, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Çiftçi, "Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.