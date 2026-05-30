Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat: Gizli fiyat artışları cüzdanı boşaltıyor

Dijitalleşme süreci, günlük yaşam pratiklerini ve tüketim alışkanlıklarını hızla değiştirmeye devam ediyor. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte film, dizi, müzik ve oyun gibi pek çok alanda dijital platform abonelikleri hayatın merkezine yerleşti. Ancak bu süreç, kullanılmayan, unutulan ya da deneme süresi bittikten sonra otomatik olarak ücretli üyeliğe dönen aboneliklerin bütçeler üzerinde ciddi bir yük oluşturması riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle otomatik yenilenen üyeliklere karşı tüketicileri uyarırken, kredi kartı hareketlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

TÜİK VERİLERİ: DİJİTAL ABONELİK ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması verileri, Türkiye’de internet üzerinden alışveriş yapma eğiliminin ve dijital hizmetlere olan talebin belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

Açıklanan verilere göre:

İnternetten alışveriş oranı: İnternet üzerinden kişisel amaçlarla mal veya hizmet satın alanların oranı 2024 yılında yüzde 51.7 seviyesinde iken, 2025 yılında yüzde 55.7’ye yükseldi.

Müzik yayın hizmetleri: 2025 yılının son çeyreğinde müzik yayın hizmeti kullananların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 8.4 puanlık bir artış göstererek yüzde 32.3’e ulaştı.

Film, dizi ve spor yayınları: Aynı dönemde film, dizi veya spor müsabakalarını izlemek için platform aboneliği bulunanların oranı yüzde 23.1’den yüzde 29.7’ye çıktı.

Oyun platformları: Oyun yayın siteleri ve platform hizmetlerinden yararlananların oranı ise yüzde 3.4’ten yüzde 6.2’ye yükseldi.

Bu istatistikler, tüketicilerin dijital içerik tüketimine yönelik ilgisinin arttığını açıkça ortaya koyarken, uzmanlar düşük tutarlı fakat düzenli olarak tahsil edilen ödemelerin gözden kaçabildiğine vurgu yapıyor.

"ABONELİK ORMANI" VE OTOMATİK YENİLEME RİSKİ

Dijital platformların sunduğu cazip teklifler ve deneme süreçleri, tüketicilerin kolayca abonelik başlatmasına zemin hazırlıyor. Ancak araştırmalar, başlatılan pek çok abonelikten yalnızca birkaçının aktif olarak kullanıldığını, diğerlerinin ise sadece mali birer yük olarak ekstrelerde yer aldığını gösteriyor.

Bulut depolama servislerinden video ve müzik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu hizmetlerin büyük bölümü "otomatik yenileme" modeliyle çalışıyor. Tüketiciler, ücretsiz deneme süresi (free trial) sonunda sistemin otomatik olarak ücretli üyeliğe geçiş yapacağını unutabiliyor veya artık ihtiyaç duymadıkları bir hizmeti iptal etmeyi ihmal edebiliyor. Bu durum, kredi kartlarından uzun aylar boyunca fark edilmeden para çekilmesiyle sonuçlanıyor.

YABANCI PLATFORMLARDA FİYAT TAKİBİ NEDEN ZORLAŞIYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Dijital Yaşam Çalışma Grubu Başkanı Rifat Bayatlıoğlu, ücretsiz deneme sürelerinin ardından tüketicilerin rızası dışında otomatik olarak başlayan ücretli üyeliklerin son dönemde artan bir şikâyet konusu olduğunu belirtti. Bir dönem ihtiyaç duyularak alınan ancak daha sonra unutulan hizmetlerin aylarca, hatta yıllarca ödenen faturalara dönüştüğünü ifade eden Bayatlıoğlu, sorunun özellikle yabancı merkezli platformlarda daha belirgin hale geldiğini aktardı.

Yabancı platformlar tarafından genellikle döviz cinsinden kesilen faturaların takibinin zor olduğuna dikkat çeken Bayatlıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir platform yıl içinde fiyatını yüzde 30-40 oranında artırabiliyor. Bu fiyat değişiklikleri çoğu zaman tüketicinin dikkatini çekmeyecek şekilde, yalnızca bir e-posta bildirimiyle duyuruluyor. Tüketici bu e-postaları okumadığında ve kredi kartı ekstresindeki küçük farkları gözden kaçırdığında, aslında onay vermediği yeni tarifeler üzerinden ödeme yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği’nin dijital mevzuatı bu hususta platformlara çok net ve sıkı yükümlülükler getiriyor; ülkemizde de benzer yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği görülüyor."

UNUTULAN ABONELİK MAĞDURİYETİNE KARŞI TÜKETİCİLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tüketicilerin farkında olmadan bütçelerini sarsan bu ödemelerden korunabilmesi için Dijital Yaşam Çalışma Grubu tarafından önerilen temel önlemler şunlardır:

Aylık ekstre kontrolü: Kredi kartı ve banka hesap hareketleri ayda en az bir kez detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Sanal kart kullanımı: Yerli veya yabancı platformlara üye olurken limitini kendinizin belirleyebileceği bir sanal kart tanımlanmalıdır. Bu sayede hem bütçe kontrolü kolaylaşır hem de üyelik iptal edilemediği durumlarda sanal kartı kapatarak çekim işlemi engellenmiş olur.

Yıllık abonelik envanteri: Yılda en az bir defa kullanılan tüm abonelikler listelenmeli ve aktif olarak ihtiyaç duyulmayan hizmetlerin üyelikleri sonlandırılmalıdır.

Hizmet sağlayıcıya yazılı başvuru: Beklenmeyen bir ücret tahsilatı ile karşılaşıldığında öncelikle ilgili platformla yazılı olarak iletişime geçilmeli ve haksız tahsil edilen tutarın iadesi talep edilmelidir.

Bankaya harcama itirazı: Platformun iade talebini reddetmesi veya yanıtsız bırakması durumunda, ödemenin yapıldığı bankaya giderek harcama itirazı (chargeback) başvurusunda bulunulmalıdır.

Yasal mercilere başvuru: Sorunun bu aşamalarda da çözülememesi halinde, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla veya doğrudan Tüketici Hakem Heyetleri’ne müracaat edilmelidir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE 104 BİN BAŞVURU ULAŞTI

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri, satıcılar ile tüketiciler arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Resmi verilere göre, 2025 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetleri’ne toplam 907 bin 515 adet başvuru gerçekleştirildi. Bu başvuruların 104 bin 112’sini (yaklaşık yüzde 11.47) doğrudan abonelik hizmetleri sektöründe yaşanan sorunlar ve uyuşmazlıklar oluşturdu. Bu oran, abonelik iptalleri ve otomatik yenilenen ücretler konusunun tüketici nezdindeki ağırlığını açıkça gözler önüne seriyor.