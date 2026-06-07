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Otokoç saldırısında 2 gözaltı

Maskeli kişiler tarafından Otokoç Genel Müdürlüğüne yapılan saldırıda iki kişi gözaltına alındı.

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Otokoç saldırısında 2 gözaltı
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Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıda binaya 2 kurşun isabet etti. silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Koç Holding’e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Maltepe’de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının nedeni tespit edilemedi.

Saldırganlar silahlarını ve kıyafetlerini yakın bir bölgede bırakıp kaçtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Otokoç Genel Merkezi'ne silah ile ateş edilmesine dair soruşturma başlattı.

Son dakika | Otokoç Genel Merkezi'ne silahlı saldırı!Son dakika | Otokoç Genel Merkezi'ne silahlı saldırı!
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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