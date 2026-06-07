Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı! Yüzünü gizleyip ateş açarak kaçtı
Antalya'da bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi, saldırı sonrası iş yerinde hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Antalya'da bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi, saldırının ardından iş yerinde hasar oluştu. Saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana gelen olayda, şapkalı ve yüzü kapalı bir kişi üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı.
SESİ DUYANLAR DIŞARI KOŞTU
Saldırının ardından silahın seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 3 mermi çekirdeği tespit edildi.
Polis ekipleri görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)