Oto sanayide gaz parlaması: 5 kişi yaralandı

Olay, Sivas merkezde bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki sanayi alanında faaliyet gösteren ve taşıtlara LPG dönüşüm sistemi uygulayan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan bir otomobilin LPG tankının söküm işlemi yapıldığı sırada aniden gaz parlaması yaşandı. Gaz parlamasını şiddetli bir patlama takip etti.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerini saran alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama ve yangın nedeniyle iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.K. (40), M.O.G. (41), G.D. (33), H.B. ve S.S., sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamaya ilişkin Sivas Valiliği de yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın bir otomobilin LPG tankının sökümü sırasında gerçekleştiği teyit edilerek, ihbarın ardından emniyet, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlamada 5 vatandaşımızın yaralandığı, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup gerekli inceleme ve çalışmalar ilgili kurumlarımız tarafından sürdürülmektedir."