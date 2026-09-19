Osmaniye’de aile içi dehşet: Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Fevzi Topbaş ile 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.

ÖNCE OĞLU, SONRA GELİNİ VE TORUNUNA SALDIRDI

Baba Fevzi Topbaş, eline geçirdiği nacak benzeri tarım aleti olan tahra ile dehşet saçtı. Önce oğlu Aydın Topbaş'a saldıran zanlı, ardından araya girmeye çalışan gelini Mehtap Topbaş (37) ve 14 yaşındaki torunu Ayşe Topbaş'ı hedef aldı.

Bağırışları duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

OĞUL OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, ağır darbeler alan Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırıda yaralanan Mehtap Topbaş ile kızı Ayşe Topbaş ise ambulanslarla acil olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Fevzi Topbaş, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Güvenlik güçleri beldede geniş çaplı inceleme yaparken, korkunç olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA)