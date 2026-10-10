Ordulu Aybüke'nin Mars projesi dünyaya açıldı!

Mars’ta görev yapan keşif araçlarının topladığı bilimsel verilerin Dünya’ya daha verimli ulaştırılmasını hedefleyen bir çalışma, Türkiye’den genç bir mühendisin imzasını taşıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu Ordulu Aybüke Sude Buzkıran, Tumbleweed Mars ekibinde yer aldığı araştırmayla uluslararası uzay teknolojileri alanında dikkat çekti.

Buzkıran’ın birinci yazarı olduğu bilimsel çalışma, 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi IAC 2026’da sözlü sunum yapmaya hak kazandı. Dünyanın farklı ülkelerinden uzay ajanslarını, akademisyenleri, astronotları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrede sunulan araştırma, Mars keşiflerinde karşılaşılan önemli sorunlardan birine çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKA MARS'TAKİ VERİ TRAFİĞİNİ YÖNETECEK

Mars yüzeyinde çalışan çok sayıda keşif aracı, topladığı verileri haberleşme uyduları aracılığıyla Dünya’ya gönderiyor. Ancak araçların aynı anda veri aktarmaya çalışması, sınırlı bağlantı kapasitesi ve bant genişliği nedeniyle önemli bir planlama sorununa dönüşebiliyor.

Buzkıran’ın çalışmasında geliştirilen yapay zekâ destekli sistem, bu sorunu aşmak için devreye giriyor. Sistem, keşif araçlarının batarya seviyelerini, hafızalarında biriken veri miktarını ve görevlerinin öncelik sırasını birlikte değerlendiriyor. Elde edilen veriler doğrultusunda hangi aracın ne zaman iletişim kuracağı ve ne kadar veri göndereceği belirleniyor.

Bu yöntemle, Mars’taki keşif araçlarının haberleşme kaynaklarının daha verimli kullanılması ve bilimsel açıdan önemli bilgilerin Dünya’ya aktarılmasının önceliklendirilmesi hedefleniyor.

VERİ AKTARIM ORANI YÜZDE 91 ARTTI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, gerçekleştirilen simülasyonlarda ortaya çıktı. Geliştirilen yöntemin, özellikle kritik koşullarda görev yapan keşif araçlarından elde edilen bilimsel verilerin Dünya’ya aktarım oranını yaklaşık yüzde 91 artırdığı görüldü.

Yapay zekâyı veri bilimiyle buluşturan çalışma; uzay haberleşmesi, görev planlama ve gezegen keşif teknolojilerini de kapsıyor. Araştırma, iletişim kaynaklarının sınırlı olduğu uzay görevlerinde verilerin hangi sırayla ve hangi koşullarda aktarılacağının belirlenmesinin önemini ortaya koydu.

ULUSLARASI KONGREDE PROJESİNİ SUNDU

Tumbleweed Mars ekibinde görev alan Aybüke Sude Buzkıran, araştırmasını Antalya’da düzenlenen IAC 2026 kapsamında uluslararası katılımcılarla paylaştı. Uzay sektörünün farklı alanlarından uzmanları buluşturan kongrede sözlü sunum hakkı kazanan çalışma, genç mühendisin araştırma alanındaki başarısını da gözler önüne serdi.

Kariyerini yapay zekâ, veri bilimi ve uzay teknolojileri alanlarında sürdüren Buzkıran’ın araştırması, Mars keşiflerinde bilimsel verilerin daha verimli aktarılmasına yönelik yeni yöntemlere odaklanıyor. Genç mühendisin uluslararası platformda sunduğu çalışma, Türkiye’den genç araştırmacıların uzay teknolojileri alanındaki bilimsel faaliyetleri açısından da dikkat çekti.