Adanalı Deniz uzay yolcusu! ABD Büyükelçiliği paylaştı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde doğan NASA astronotu Deniz Burnham’ın hikâyesini anlattığı videoyu resmi hesabından paylaştı. İlk uzay görevine hazırlanan Burnham, videoda Türkiye ile olan bağından, Türkiye’nin uzay çalışmalarından ve çocukluğunda başlayan yıldız merakından bahsetti.

Mart 2027’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilmesi planlanan Burnham’ın yaklaşık yedi ay boyunca yörüngede görev yapması bekleniyor. NASA astronotu, bu süreçte bilimsel araştırmalar ve teknoloji gösterimleri gerçekleştirecek.

"BU TOPLULUĞUN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Türkiye’nin Artemis Accords’a katılmasına değinen Burnham, bunun uluslararası uzay çalışmalarındaki önemine dikkat çekti.

Burnham, Türkiye'nin uzay alanındaki gelişmelerinden söz ederken, "Türkiye'nin barışçıl uzay araştırmalarına bağlı ülkelerden oluşan bu uluslararası topluluğun bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki gelişimine de değinen Burnham, "Türkiye'nin uzay programında son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi görmek gerçekten heyecan verici" dedi.

NASA astronotu, Türkiye'nin insanlı uzay çalışmalarına da vurgu yaparak, "İki Türk astronotun uzaya gönderilmesi, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini ortaya koyan önemli adımlardan biri" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk Ay misyonuna ilişkin çalışmalarını da anan Burnham, "Türkiye'nin Ay misyonu üzerinde çalışması ve uzay araştırmalarına yatırım yapması gerçekten heyecan verici" diye konuştu.

Burnham ayrıca Türkiye'nin TEKNOFEST ve Uluslararası Astronotik Kongresi gibi organizasyonlarla uzay ve havacılık alanındaki görünürlüğünü artırdığını belirtti.

ADANA'DA BAŞLAYAN HİKAYE

Burnham’ın videosundaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise Türkiye ile olan kişisel bağını anlattığı bölüm oldu.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü’nde doğduğunu belirten Burnham, ailesinin Türkiye ile güçlü bağları bulunduğunu söyledi.

Anneannesinin Eceabatlı, dedesinin ise Afyonlu olduğunu anlatan Burnham, Türkiye ziyaretlerinin çocukluğundan bu yana hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ancak Burnham'ın uzay merakının arkasındaki en önemli isimlerden biri dedesi oldu.

"DEDEMLE YILDIZLARA BAKARAK SAATLER GEÇİRDİK"

Çocukluğunda dedesiyle gökyüzünü izlediğini anlatan Burnham, "Dedem kendi teleskoplarını yapardı. Arka bahçede birlikte yıldızlara ve gezegenlere bakarak saatler geçirirdik" dedi.

Burnham, çocukluk yıllarında başlayan bu merakın bugün kendisini uzay yolculuğuna taşımasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Şimdi ise yıllar önce teleskopla baktığı gökyüzünü, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan izleyecek.

"UZAYDAN EL SALLAYACAĞIM"

Türkiye'deki ailesinden ve Adana ile olan bağından söz eden Burnham, uzay görevinde Türkiye'yi unutmayacağını da belirtti.

Burnham, mesajının sonunda "Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" ifadelerini kullandı.

Adana’da başlayan hayat hikâyesi böylece uzaya taşınacak olan Burnham, Mart 2027’deki göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık yedi ay geçirmeye hazırlanıyor.