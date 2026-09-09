Öncesi sonrasını paylaşan estetikçilerin başı büyük belaya girebilir! Hapsi bile varmış

Güzellik ve estetik merkezlerinde uygulama öncesi ve sonrası çekilen görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması son dönemde oldukça yaygınlaştı.

Ancak bir müşterinin fotoğrafının çekilmesine sözlü olarak onay vermesi, bu görüntünün sosyal medya ya da internet sitelerinde yayınlanabileceği anlamına gelmiyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında, görüntünün hangi amaçla kullanılacağına yönelik açık ve yazılı rıza alınması gerekiyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan hukukçu Sabri Canbolat, güzellik merkezlerinin hazırladığı izin metinlerinin kapsamının açık ve kapsamlı olması gerektiğini belirtti.

Canbolat, yalnızca fotoğraf çekimine verilen onayın, söz konusu görüntünün işletmenin reklam faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermediğini vurguladı. Canbolat, işletmelerin müşterinin hangi kullanım için onay verdiğini gerektiğinde kanıtlayabilecek durumda olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle Instagram, Facebook veya işletmenin internet sitesinde reklam amacıyla yapılacak paylaşımların ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Canbolat, görüntünün yayınlanmasının ardından ortaya çıkabilecek zararlardan işletmenin sorumlu tutulabileceğini söyledi.

YAPTIRIMI HAPİS CEZASINA KADAR UZANABİLİYOR

Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanılması durumunda uygulanabilecek yaptırımın olayın niteliğine göre değişebileceğini belirten Canbolat, bazı durumlarda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra milyonlarca lirayı bulabilecek para cezaları ve işletmenin faaliyetlerinin sonlandırılmasına kadar uzanabilecek yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi.

Tedavi ya da estetik müdahaleler sırasında kişinin yüzünü, vücudunu veya işlem sonucundaki değişimini gösteren görüntülerin alınması halinde, bu fotoğrafların hangi amaçla kullanılacağı açık şekilde belirtilmek zorunda.