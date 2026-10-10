Önceden 3-5 taneyi geçmiyordu, şimdi tüm sahili kapladı: Koparmanın cezası tam 669 bin TL!

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili üzerinde yürütülen caretta caretta koruma çalışmaları, kumsalda beklenmedik bir doğa zaferine kapı araladı. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağaları için alınan sıkı tedbirler, yok olma sınırındaki nadir kum zambaklarını da sahile geri kazandırdı. Yıllar önce bir elin parmaklarını geçmeyen beyaz çiçekler, kıyı hattının tamamına yayılarak eşsiz bir görüntü oluşturdu.

ARAÇ TRAFİĞİ BİTTİ ZAMBAKLAR COŞTU

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Kooperatifi ortaklığında yürütülen protokol, kıyı ekosistemine adeta can suyu verdi. Geçmiş yıllarda kumsalda yalnızca 3-5 adet görülen kum zambakları, son üç yılda alınan kararlı önlemler sayesinde tüm kıyıyı sardı. Kumsalın motorlu araç trafiğine kapatılması hassas soğanların ezilmesini engelleyerek popülasyon patlamasını sağlayan en kritik adım oldu.

KOPARMANIN CEZASI 669 BİN LİRA

Akdeniz kıyılarının bu narin süsü olan Pancratium maritimum türünü korumak için uygulanan idari yaptırımlar da rekor seviyeye ulaştı. Nesli tehdit altındaki zambakları koparmanın veya soğanlarını sökmenin bedeli bu yıl 669 bin 245 lira olarak belirlendi. Kumul yaşam alanına zarar veren kişilere göz açtırmayan denetimler, kumsaldaki biyoçeşitlilik kalkanını daha da güçlendirdi.

HER TARAF KUM ZAMBAĞI OLDU

Bölgedeki 2026 yılı deniz kaplumbağası sezonunu başarıyla tamamladıklarını belirten kooperatif başkanı Habib Altınkaya, kaplumbağa nöbetinin kumsaldaki bitkilere de kalkan olduğunu kaydetti. Sahildeki kumcul bitki türlerinin de çoğaldığını aktaran Altınkaya, "Bu yıl öbek öbek kum zambakları açtı. Şu anda her taraf kum zambağı olmaya başladı" dedi.

Yürütülen ortak çalışmanın çevreye faydasına değinen Altınkaya, "Bu koruma çalışmasının doğaya ve çevreye çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kıyıdaki ekolojik dengenin yeniden kurulduğunu vurgulayan kooperatif başkanı, Çıralı kumsalındaki nöbete omuz veren tüm kurumlara teşekkür etti.

(DHA)