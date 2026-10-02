Belek sahilinde rekor: Tüm engellere rağmen 100 binden fazla caretta caretta Akdeniz'le buluştu

Antalya'nın Serik ilçesindeki 30 kilometrelik Belek kumsalında yürütülen deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmalarında sezonun sonuna gelindi. Ekolojik Araştırmalar Derneği ekiplerinin mayıs ayından bu yana sürdürdüğü hummalı nöbet sayesinde 2 bin 600 yuvadan çıkan 100 binden fazla minik yavru Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

32 YILLIK SEFERBERLİKLE 1,5 MİLYON YAVRU ÇIKTI

Akdeniz'in en kritik yuvalama alanlarından biri olan bölgede caretta caretta türü kaplumbağaları korumak için 1994 yılında başlatılan projede 32 yıllık maraton geride kaldı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği desteğiyle yürütülen projede, bugüne kadar yaşama tutunan yavru sayısı 1,5 milyonu aştı.

Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığındaki bilim insanları ve gönüllüler, kumsaldaki tehditleri azaltmak için beş ay boyunca gece gündüz mesai yaptı. Ekipler kıyıda nöbeti sürdürürken, henüz kuluçka süresini tamamlamayan son 15 yuvadan çıkacak yavrular heyecanla bekleniyor.

SOĞUK HAVALAR YUVA SAYISINI DÜŞÜRDÜ

Sezonun 1 Mayıs'ta başladığını ve ilk yuvanın 11 Mayıs'ta kayda geçtiğini belirten EKAD Belek Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy, "1 Mayıs itibarıyla Belek'teki 30 kilometrelik alanda çalışmaya başladık. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle ilk yuva 11 Mayıs'ta oluştu. Yuvayı kumsalda izleri takip ederek bulduk ve kayıt altına aldık. O zamandan beri toplam 2 bin 600 yuvamız var. Bu yuvalardan 100 binden fazla yavru denize ulaştı. Hala kontrol açılışını yapmayı beklediğimiz 15 yuva var. Onlar 60 günlük süreci doldurmadı. Daha yavru çıkışı vermediği için kontrol edemedik. Normalde sezon 30 Eylül itibarıyla bitiyor. Biz son yuvaların da çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Önceki yıllarda 3 binin üzerinde seyreden yuva sayısında bu sezon düşüş gözlendiğini kaydeden Ulusoy, "30 kilometrelik bu sahilde geçen senelerde yuva sayısı 3 bin 600, 3 bin 100 gibi hep 3 binin üzerinde seyrediyordu. Ama bu sene sıcaklıklar çok düşük ilerledi. Mayısın ortasına kadar hala mart soğuğu dediğimiz bir soğuk içerisindeydik. O yüzden yuva sayısında düşüş olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlar daha sıcak yerlere göç etti. Ama aynı zamanda yuva sayıları sürekli zirve düzeyinde seyrettiği için düşmesini de bir noktada bekliyorduk" diye konuştu.

70'TEN FAZLA OTELİN ÖNÜNDE KORUMA NÖBETİ

Korumaya alınan kıyı şeridinin büyük bir turizm sanayi sahası olduğuna dikkat çeken Ulusoy, "Şu an sadece geciken ergin hayvanların yuvalarını bekliyoruz. Bu da her sene olan bir şey. 30 kilometrelik bu alan, turizm olarak çok ilerlemiş ve turizm sanayi bölgesi olarak da anılan bir yer. 70'ten fazla 5 yıldızlı otelin sahilinde çalışıyoruz. Bu otellerin önünde de yuvalar var. Kafesleme çalışmaları ya da otel ışıklarını kaplumbağa dostu hale getirmeye yönelik çalışmalarımız var. Bunun dışında boş alanlarımız da var. Boş alanlarda araç girişleri ya da halkın kullandığı alanlarda bilinçsizlik nedeniyle yuva tahribatları gerçekleşebiliyor" uyarısında bulundu.

Kumsala izinsiz giren araçların ve atıkların hayati bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ulusoy, "Araçla girilmemesi gereken yerlerde tabela eksikliğinden ya da bilgisizlikten dolayı çok fazla araç girişi oluyor. Sırf 4x4 aracı var, arazide gezebiliyor diye aracını sahile sokan insanlar da oluyor. Ateş yakılıyor. Mangalın içinden geçerken yanmış, denize ulaşamamış bir hayvan da gördük. Kumsallarımız çok kirli, çöpler çok fazla. Bunlar da ayrı dert. Bunun dışında sahipsiz köpekler problemi var. Deniz kaplumbağalarının doğal avcıları değiller ama sahile çok fazla bırakılıyorlar. İnsanlar sahiplenmiyor, orada üremeye başlıyor ve aç kalıyorlar. Aç kaldıkça da sezon boyunca caretta yumurtalarını yiyorlar. Bu gibi problemlerle karşılaştık" ifadelerini kullandı.

180 GÖNÜLLÜ 5 AY BOYUNCA TER DÖKTÜ

Akdeniz'in geleceği için dünyanın farklı noktalarından gelen doğaseverlerin sahada omuz omuza çalıştığını bildiren Ulusoy, "Bu sene toplam 150 ulusal gönüllüyle birlikte çalıştık. Bunların yanında 30 uluslararası gönüllümüz vardı. İspanya'dan, Rusya'dan, Amerika'dan gelenler vardı. Fransa'dan özellikle çok fazla gönüllümüz vardı. Onlarla birlikte 5 ayı bitirmiş olduk" bilgisini paylaştı.

Kıyıya yaralı vuran kaplumbağaların tedavisi konusunda yaşanan bölgesel yoksunluğa işaret eden Cansu Ulusoy, "Yaralı olarak kıyıya vurmuş bir hayvanı, burada rehabilitasyon merkezi olmadığı için 350 kilometre uzaktaki Dalyan'a gönderdik. Durumundan da çok emin değiliz çünkü pek iyi durumda değildi. O yol da onu çok fazla yormuştur. Bunun dışında balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı ölmüş hayvanlar da kıyıya vurabiliyor. Özellikle sezon başında, yuvalama ya da çiftleşme döneminde, uzakta ölmüş ve kıyıya vurmuş hayvanlarla da karşılaşıyoruz" diyerek Antalya kıyılarındaki acil rehabilitasyon ihtiyacına dikkat çekti.

(DHA)