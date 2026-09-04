Akdeniz'de umut dolu rekor: 40 bini aşkın caretta caretta denize ulaştı

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Polat, yavruları karada bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı: "Caretta carettalar için karada çok fazla tehlike bulunuyor. Martılar bu yavrularla besleniyor. Aynı zamanda insan aktivitesi çok olduğu için yavrular kıyılara bırakılan plastik atıkların arasında sıkışabiliyor. Özellikle sabaha doğru çıkan yavrular bu çöplere takıldığı zaman güneşte kalarak kuruyarak ölüyor. Tesislerin ışıkları nedeniyle denize yönelmek yerine ışığa yönelip denizi bulamadan da ölebiliyorlar."

(AA)