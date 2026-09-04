Akdeniz'de umut dolu rekor: 40 bini aşkın caretta caretta denize ulaştı
Antalya'nın Kızılot sahilinde tespit edilen 1600 yuvadan çıkan 40 bini aşkın caretta caretta yavrusu denizle buluştu. EKAD ekiplerinin koruduğu yavruların sadece binde biri yetişkinliğe ulaşabiliyor. Kalanlar ise tehlike altında.
Antalya'nın Kızılot sahilinde bu sezon 1600 yuva tespit edildi, yuvaların yüzde 70'inden çıkan 40 bini aşkın yavru denize ulaştı. Ancak bin yavruden yalnızca bir ya da ikisi yetişkinliğe ulaşabiliyor.
Avrupa'nın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Antalya Kızılot sahilinde bu sezon rekor sayıda yavru denize kavuştu. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) bünyesindeki gönüllü ekipler, 26 kilometrelik sahil şeridinde tespit ettikleri 1600 yuvadan 40 bini aşkın yavrunun denize ulaştığını belirledi.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat öncülüğünde yürütülen Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında gönüllüler 5 yıldır Kızılot'ta çalışıyor. Ekipler gece gündüz nöbet tutarak yuvaları koruma altına alıyor.
GPS ile işaretlenen ve üzerine bilgi yazılan yuvaları kontrol etmek için gönüllüler her sabah saat 05.00'te sahile iniyor. Mayıstan eylül sonuna kadar süren çalışmalarda yavruların çıkışı tek tek takip ediliyor.
EKAD Kızılot Proje Sorumlusu biyolog Fatih Polat, yuvalama döneminin temmuz sonunda bittiğini, yuvalardan 45 ila 60 gün içinde yavru çıkışlarının başladığını aktardı.
Polat, "Buradan tespit ettiğimiz verileri ilgili bakanlıklarla paylaşıyoruz. Bilimsel makaleler haline getiriyoruz. Kızılot'ta 1600 yuva tespit ettik. Bu yuvaların yüzde 70'inden yavrular çıktı. Toplamda 40 bini aşkın yavrunun denize ulaştığını belirledik. Süreç hala devam ediyor" dedi.
Denize ulaşan bin yavrudan yalnızca bir ya da ikisinin ergin birey haline geldiğine dikkat çeken Polat, bu bireylerin 15-20 yıl sonra doğdukları kumsala dönerek yuva yaptığını belirtti.
Polat, yavruları karada bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı: "Caretta carettalar için karada çok fazla tehlike bulunuyor. Martılar bu yavrularla besleniyor. Aynı zamanda insan aktivitesi çok olduğu için yavrular kıyılara bırakılan plastik atıkların arasında sıkışabiliyor. Özellikle sabaha doğru çıkan yavrular bu çöplere takıldığı zaman güneşte kalarak kuruyarak ölüyor. Tesislerin ışıkları nedeniyle denize yönelmek yerine ışığa yönelip denizi bulamadan da ölebiliyorlar."
(AA)