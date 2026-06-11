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Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış

Eskişehir’de evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kadının yapılan incelemelerde resmi bir kimlik kaydının olmadığı ortaya çıktı. Hayatı boyunca kimliksiz yaşadığı belirlenen kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış

Oturduğu evde ölü bulunan 78 yaşındaki kadına ait resmi bir kimlik ya da kayıt bulunamadı. 78 yıldır kimliksiz yaşadığı tespit edilen kadının, memleketinin ise Ardahan olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de üvey kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen ve adının Mülkiye Kılıç olduğu söylenilen bir kadın, dün 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede ölü bulundu.

Resmi kayıtlarda kimlik bilgilerine ulaşılamaması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mülkiye Kılıç’ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış - Resim : 1

Evde yapılan incelemelerin ardından Mülkiye Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside Kılıç’ın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı, ölümün yaşlılığa bağlı olduğu belirlendi.

Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış - Resim : 2

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, hayatını kaybeden kadına ait herhangi bir kimlik ya da resmi kayıt bulunamadığı tespit edildi.

Çevrede yürütülen araştırmalar sonucunda memleketinin Ardahan olduğu tespit edilen kadının kimliğinin netleştirilmesi için ilgili birimlerden detaylı bilgi talep edildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış - Resim : 4

Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış - Resim : 5

Ölümünün ardından gerçek ortaya çıktı! 78 yıl boyunca kimliksiz yaşamış - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ölüm Eskişehir
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