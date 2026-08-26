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Ölüm 1 saniye ile teğet geçti! anbean kaydedildi

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, TIR’ın altında kalmaktan 1 saniye ile kurtuldu. Ölümün adeta teğet geçtiği o anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

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Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, TIR’ın altında kalmaktan son saniye kurtuldu. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, önceki gün Esenyurt’taki Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Bir kadın, yanındaki kişilerle birlikte yaya geçidini tercih etmek yerine araçların önünden karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle araçlar hareket etti. Işıkların değişmesine rağmen caddeye atlayan kadın, ilerleyen TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtularak büyük bir faciayı atlattı.

Ölüm 1 saniye ile teğet geçti! anbean kaydedildi - Resim : 1

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O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının TIR’ın altında kalmaktan 1 saniye ile kurtulduğu görülürken, olay sırasında çevredeki sürücülerin verdikleri tepkiler de kameraya yansıdı. (DHA)

Ölüm 1 saniye ile teğet geçti! anbean kaydedildi - Resim : 3

Ölüm 1 saniye ile teğet geçti! anbean kaydedildi - Resim : 4

Ölüm 1 saniye ile teğet geçti! anbean kaydedildi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenyurt Tır
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