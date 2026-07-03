Olaylı mezuniyetin faturası öğrenciye kesildi: Boğaziçi kayyumu okula girişini yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci; mezuniyet töreninde "paraşüt akademisyen" ile fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin mezun kartını, tören düzenini bozduğu gerekçesiyle 5 yıl süreyle pasif hâle getirdi.

OLAYLI MEZUNİYETİN FATURASI ÖĞRENCİYE KESİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nin perşembe günü düzenlenen mezuniyet töreninde; mezun öğrencilerden biri ile kayyum rektör İnci tarafından atanan öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran arasında gerginlik çıktı.

Başaran, diplomasını alırken kendisiyle aynı karede yer almak istemeyen öğrenciye fiziki müdahalede bulundu.

Salondakiler öğrenciyi desteklerken "paraşüt akademisyen" olarak tanınan Başaran'a tepki gösterdi.

Üniversitenin Güney Kampüs Albert Long Hall Binası'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan gerginliğin faturası mezun öğrenciye kesildi.

REKTÖR İZİN VERİRSE KAMPÜSE GİREBİLECEK

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nden yapılan açıklamada; Rektörlük Makamının talebi doğrultusunda öğrencinin mezun kartının 5 yıl süreyle pasif hâle getirildiği bildirildi.

Bu kararla beraber, mezun öğrencinin yalnızca rektörlüğün izin vermesi hâlinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre kampüse giriş yapabileceği belirtildi.

Boğaziçi TV'de yer alan habere göre; açıklamada şunlara yer verildi:

"Rektörlük Makamının 03.07.2026 tarihli ve E-84391427-302.12.01-294713 sayılı yazısına istinaden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 02.07.2026 tarihinde Güney Kampüs Albert Long Hall Binası’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, tören düzenini bozduğunuz tespit edildiğinden; Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18’inci maddesinin 10’uncu fıkrası uyarınca kampüs giriş kartınızın 5 yıl süre ile pasif hale getirilmesine karar verilmiştir. Kartınızın pasif olduğu süre zarfında kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre Rektörlüğün izin verdiği hallerde kampüse giriş yapabileceğiniz hususunda bilgilerinizi rica ederiz."