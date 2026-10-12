Okulunun tek öğrencisi: Büyüyünce doktor olacak

Muş'un Korkut ilçesine bağlı 25 haneli Kıryaka köyünde yer alan ilkokulda sadece tek bir öğrenci eğitim görüyor. İlçeye 26 kilometre mesafedeki köyde görevlendirilen ücretli öğretmen Gizem Uyanık, ikinci sınıfa giden öğrencisinin eğitim yolculuğuna tek başına rehberlik ediyor.

Her sabah öğrencisini evinden alarak Kıryaka Türkan Akın Cerit İlkokulu dersliğine getiren genç eğitimci, ders saatlerinde öğretmenlik yaparken teneffüslerde ise öğrencisinin sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Tek kişilik sınıfta yürütülen çalışmalar tamamen çocuğun eksiklerine göre işlenirken, ikili arasındaki bu bağ okul sınırlarını aşan özel bir arkadaşlığa dönüşüyor.

HEM ÖĞRETMENİ HEM OYUN ARKADAŞI

Okulda başka arkadaşı olmadığını anlatan Seyit Zekeriya Aydın, "Okulun tek öğrencisiyim. Sınıfta hiç arkadaşım yok" dedi. Öğretmeniyle gün boyu vakit geçirdiğini söyleyen küçük öğrenci, "Öğretmenim benim arkadaşım. Sınıfta ders anlatıyor, teneffüste oyun oynuyoruz" ifadelerini kullandı. Aralarındaki güçlü bağı dile getiren Zekeriya , "Dışarıda arkadaşım, sınıfta öğretmenim" diyerek okul sevgisini paylaştı.

BÜYÜK BİR EĞİTİM MÜCADELESİ

Öğrencisinin başarısı için yoğun çaba gösteren öğretmen Gizem Uyanık, "Küçük bir okul olabilir ama bizim için burada büyük bir eğitim mücadelesi var" dedi. Sınıftaki durumun başlangıçta farklı hissettirdiğini kaydeden Uyanık, "Sınıfta sadece bir öğrencinin olması ilk başta farklı bir deneyim gibi görünse de zamanla bunun çok özel bir sorumluluk gerektirdiğini anladım" sözleriyle üstlendiği görevi anlattı.

Çocuğun hedeflerine destek vermenin mesleki önceliği olduğunu vurgulayan fedakar öğretmen, "Zekeriya'nın hayali doktor olmak. Bir öğretmen olarak benim için öğrencinin sayısından ziyade onların hayatına dokunabilmek, eğitimine katkı sunabilmek önemli" ifadelerini kullandı.

Bire bir yürütülen eğitimin sağladığı esnekliğe dikkat çeken eğitimci, "Tek öğrenci olduğu için derslerimiz onun ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor. Bire bir ilgilenme imkanımız oluyor" diyerek uyguladığı yönteme işaret etti.

Derslerin yanı sıra ders aralarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran genç eğitimci, "Onun akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimine de destek olmaya çalışıyorum" dedi. Sınıftaki canlı atmosferi dile getiren Uyanık, "Sınıfta iki kişi oluyoruz ama yine de okulun bütün heyecanını yaşıyoruz" ifadeleriyle verilen emeği vurguladı.

KÖYDE GELECEĞE UZANAN ELLER

Öğretmenlik mesleğinin yalnızca kalabalık sınıflardan ibaret olmadığını savunan Uyanık, "Bazen bir köy okulunda tek bir öğrencinin elinden tutup onun geleceğine küçük de olsa bir katkı sunmak anlamına geliyor. Ben burada bunu yapmaya çalışıyorum" sözlerini kaydetti. Öğrencisinin doktorluk ideali için elinden geleni yaptığını belirten deneyimli öğretmen, "Tek öğrencim olabilir ama hayalleri büyük. Benim görevim de o hayallerine ulaşabilmesi için elimden gelen desteği vermek" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Yıllar sonrasına anlamlı bir hatıra bırakmak istediğini aktaran Gizem Uyanık, "Umarım yıllar sonra öğrencim geriye dönüp baktığında, 'Kıryaka köyünde bir öğretmenim vardı, çok güzel zamanlar geçirdik.' diye insanlara anlatır" şeklinde konuştu. Çocuğun her yeni başarısıyla büyük mutluluk yaşadığını ifade eden eğitimci, köydeki ders saatlerinin heyecanla sürdüğünü belirterek meslek tutkusunu dile getirdi.

(AA)