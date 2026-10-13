Okullarda giriş-çıkışlar değişiyor: 30 bin personel alımı ve yeni güvenlik kuralları

Son dönemde eğitim kurumlarında meydana gelen şiddet olayları, uyuşturucu ve akran zorbalığı gibi tehlikeler, okul güvenliği konusunu Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen yeni güvenlik mekanizmaları ve "Şefkat Kalkanı" projesinin uygulama detayları netleşti. Hazırlanan plan; tespit, önleme ve doğrudan müdahale olmak üzere üç ana aşamadan oluşuyor.

"ZİL ÇALMADAN YARIM SAAT ÖNCE GÖREV BAŞINDA OLUNACAK"

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen asayiş toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamalarının rutin asayiş faaliyetlerinin ötesine geçtiğini ifade etti.

Okul çevrelerinde denetimlerin artırılması yönünde talimat veren Bakan Çiftçi, güvenlik protokolünün sahaya yansımasını şu sözlerle aktardı:

"Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. İhtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun."

"ŞEFKAT KALKANI" PROJESİ: RİSK EVDE TESPİT EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan "Şefkat Kalkanı" projesinin temel hedefi, öğrencilere yönelik risklerin henüz aile ortamındayken fark edilmesini sağlamak.

- Kısa süre içinde yürürlüğe girecek olan projede velilerin sürece dahil edilmesi planlanıyor:

- Ailelere hem dijital alandaki tehditleri hem de gerçek hayattaki riskleri tanıma yöntemleri anlatılacak. Özellikle evlerde bulundurulan ateşli silahların ve kesici-delici aletlerin güvenli şekilde saklanması konusunda uyarılar yapılacak.

- Olası kriz anlarında hangi resmî mercilerle iletişime geçileceği konusunda velilere yol haritası sunulacak ve bir erken uyarı zinciri oluşturulacak.

EMNİYET BİRİMLERİ SAHAYA İNİYOR: BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Proje kapsamında velilere yönelik seminer ve bilgilendirme toplantıları doğrudan emniyet mensupları tarafından yürütülecek. Toplantılarda;

Asayiş Şube Müdürlüğü,

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aktif görev alacak.

Toplantılara katılım gönüllülük esasına göre yapılacak ve öğrencinin kişisel mahremiyetinin ihlal edilmemesine dikkat edilecek.

TEHDİT VE ZORBALIĞA KARŞI "ÇOCUĞUN GÜVENLİ SESİ" MEKANİZMASI

Akran zorbalığına, şantaja veya fiziksel tehdide maruz kalan öğrencileri korumak amacıyla "Çocuğun Güvenli Sesi" adlı yeni bir başvuru kanalı devreye alınıyor. Bu uygulamayla, öğrencilerin korkmadan ve kimlikleri gizli tutularak başvuruda bulunabilecekleri iletişim ağlarının tanıtımı okullarda yapılacak.

FİZİKİ TEDBİRLER ARTIRILIYOR: TURNİKE, DEDEKTÖR VE RANDEVU ŞARTI

Fiziki güvenlik altyapısında da kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor:

- Okul giriş ve çıkış noktalarına turnike sistemleri kurularak girişler kayıt altına alınacak.

- Ülke genelinde veli ziyaretleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden yapılacak. Randevusu bulunmayan velilerin ya da öğrencinin yasal vasisi olmayan kişilerin okul bahçesine dahi girmesine izin verilmeyecek.

- Güvenlik personeli, gerekli gördüğü durumlarda okul girişinde el dedektörü kullanarak öğrencilerin ve ziyaretçilerin çantalarını ve kıyafetlerini kontrol edebilecek. Bu yolla kesici, delici aletlerin veya ateşli silahların okula sokulması engellenecek.

- Okul bahçesi ve çevre sokakları izleyen güvenlik kameraları yenilenerek kör noktalar ortadan kaldırıldı.

81 İLDE 30 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İŞE ALINACAK

Yeni eğitim ve öğretim dönemiyle birlikte okul çevrelerinin denetimi için 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. Ağutos ayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alımlara ilişkin detayları paylaştı.

Başvurular İŞKUR Üzerinden: İşe alım süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek.

İl Kontenjanları Belirlendi: Valiliklerle yapılan koordinasyon toplantıları doğrultusunda her ilin risk analizine göre kontenjan dağılımı yapıldı.

- 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli çerçevesinde çalışacak olan bahçe görevlileri; okul giriş-çıkış hareketliliğini denetleyecek, şüpheli şahısları takip edecek, kavga ve akran zorbalığı gibi durumlarda okul yönetimi ve polisle irtibat kuracak. Ayrıca bu personelin nöbetçi öğretmenlerin idari yükünü azaltması hedefleniyor.

- Bahçe görevlileri ek bir tedbir olarak görev yapacak; birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis ve jandarma görevlendirmesi devam edecek.

OKUL GÜVENLİĞİ ALARMI VERDİREN OLAYLAR HATIRLATILDI

İki bakanlık arasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılını da kapsayan güvenlik protokolünün imzalanmasına giden süreçte, Türkiye genelinde peş peşe yaşanan okul saldırıları etkili oldu:

Şanlıurfa Siverek (14 Nisan): Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrencinin ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı; saldırgan olay yerinde yaşamına son verdi.

Kahramanmaraş Onikişubat (15 Nisan): Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi, babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrencinin ölümüne neden oldu.

Manisa Turgutlu (22 Eylül): İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saat 08.00 sularında 9. sınıf öğrencisi H.O., av tüfeğiyle ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaraladı. Saldırgan güvenlik kameraları takibiyle yakalandı.

İstanbul Başakşehir (6 Ekim): Bir ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada 10. sınıf öğrencisi F.M.'nin saldırısı sonucu 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı.

İstanbul Esenyurt (7 Ekim): Bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralanırken, 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.