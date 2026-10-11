Okul kantinlerinde satılan ürünlere yeni kural: Tarih değişti, beslenme skoru geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan ortak protokolle gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle daha önce de ertelenen Okul Gıdası Logosu uygulamasında takvim bir kez daha güncellendi.

Daha önce 14 Eylül 2026 olarak ilan edilen geçiş süreci, Resmî Gazete’de yayımlanan son tebliğ değişikliğiyle birlikte bir yıl süreyle ertelenerek 13 Eylül 2027 tarihine çekildi. Uygulamanın daha önce hedeflenen tarihlerde hayata geçirilememesi nedeniyle bu ek sürenin tanımlandığı bildirildi.

AMBALAJLARA A, B VE C HARFLERİ GELİYOR: BESLENME SKORU SİSTEMİ

Yayımlanan yeni düzenleme, yalnızca tarih değişikliğini değil, okul kantinlerinde yer alan hazır ambalajlı ürünleri doğrudan etkileyen yeni bir denetim mekanizmasını da kapsıyor. Yeni kararla birlikte paketli ürünler için "Beslenme Skoru" sistemi yürürlüğe konulacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre bu sistem doğrultusunda gıdaların enerji miktarı, besin ögeleri ve üretim süreçleri ayrıntılı olarak hesaplanacak. Elde edilen sonuca göre ürün ambalajlarının üzerine renkler ve harfler yerleştirilecek; etiketlerde A, B veya C ibareleri bulunacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARTLARINA UYMAYAN ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Söz konusu beslenme kriterlerinin tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Hazırlanan standartlar ve veriler; Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın resmî internet siteleri üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Kriterler çerçevesinde onayı iptal edilen ya da sahip olduğu skora bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmayan gıda maddeleri; hem resmî hem de özel okullarda yer alan kantin, yemekhane ve büfe gibi tüm işletmelerde kesinlikle satışa sunulamayacak.

ERTELEME KARARININ GEREKÇESİ: KANTİN SÖZLEŞMELERİ

Uygulamanın 2027 yılına ertelenmesinin arka planında kantin işletmecilerinin durumu yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, mevcut sözleşmeleri devam eden kantin işletmecilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla bu ek sürenin verildiği ifade edildi. İlgili bakanlıkların ise belirlenen yeni takvim doğrultusunda düzenlemeyi uygulamaya geçirme konusunda kararlı olduğu belirtildi.