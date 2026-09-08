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Halk TV Ekonomi Okul zili çalmadan kantin zammı geldi! Oda başkanı "Enflasyonla mücadele" dedi

Okul zili çalmadan kantin zammı geldi! Oda başkanı "Enflasyonla mücadele" dedi

Ders zili çalmadan kantin tarifesi zamlandı; tost-ayran 130 liraya, günlük tabldot yemek 285 liraya dayandı. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise artışları 'enflasyonla mücadele' ve 'cüzzi bir zam' olarak nitelendirdi.

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Okul zili çalmadan kantin zammı geldi! Oda başkanı "Enflasyonla mücadele" dedi

Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda, kantinlerde uygulanacak tavan fiyat tarifesi de netleşti. Belirlenen yeni tarifeyle birlikte öğrencilerin en temel beslenme kalemlerindeki artış doğrudan cebe yansıdı.

TOST-AYRAN 130 LİRAYA ÇIKTI

Açıklanan resmi tarifeye göre, öğrencilerin kantinlerde en çok tükettiği ürünlerin başında gelen bir tost ve bir ayranın toplam fiyatı 130 lira oldu. Geçtiğimiz yıl okul kantinlerinde yalnızca tost 90 liradan satılıyordu.

TOST VE AYRAN FİYAT KARŞILAŞTIRMASI
DÖNEM / İÇERİK FİYAT
Geçtiğimiz Yıl (Yalnızca Tost) 90,00 TL
Yeni Dönem (Tost + Ayran) 130,00 TL

BİR ŞİŞE SU 15, TAVUK DÖNER 145 LİRA

Kantinlerde satışa sunulacak diğer unlu mamuller ve içecek fiyatları da zamlandı. Yeni tarifede yer alan rakamlar şöyle:

OKUL KANTİNİ TAVAN FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN FİYAT
Simit 30,00 TL
Açma ve Poğaça 35,00 TL
Tavuk Döner 145,00 TL
Yarım Litre Su 15,00 TL
Çay 25,00 TL

GÜNLÜK TABLDOT YEMEK 285 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kantinlerdeki tekil ürünlerin yanı sıra okullarda sunulan tabldot yemek ücretleri de açıklandı. Belirlenen tarifeye göre; üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak uygulanacak.

GÜNLÜK TABLDOT YEMEK MENÜSÜ
MENÜ ÇEŞİDİ GÜNLÜK FİYAT
Üç Çeşit Yemek 245,00 TL
Dört Çeşit Yemek 285,00 TL
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ODA BAŞKANI: BU YIL CÜZZİ BİR ZAM YAPTIK

Fiyatların netleşmesinin ardından konuşan İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yapılan artışı savundu. Osmanoğlu, "Bu yıl cüzzi bir zam yaptık" ifadelerini kullandı. Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını belirten Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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