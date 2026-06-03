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Oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından bıçaklanan anne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede hayatını kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu tarafından bıçaklanan anne, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan İsmail Sözer, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Ayşe Sözer'i ve ardından kendisini bıçakladı. Evden yükselen gürültüleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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POLİSE DİRENDİ, TAKSİNİN CAMINA KAFA ATTI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, elindeki bıçakla direnen yaralı durumdaki İsmail Sözer ile karşılaştı. Ekiplere direndiği sırada park halinde bulunan bir ticari taksinin camına kafa atan şüpheli, polis tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede hayatını kaybetti - Resim : 2

Ağır yaralanan anne Ayşe Sözer ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şüpheli İsmail Sözer ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYŞE SÖZER HAYATINI KAYBETTİ

Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan anne Ayşe Sözer, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi İsmail Sözer'in hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede hayatını kaybetti - Resim : 3

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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