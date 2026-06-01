Hamile eşini katletmişti: Cinayeti videoyla itiraf ettiği ortaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde dün park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü 31 yaşındaki Ercan Zengin ile yanındaki 1,5 aylık hamile 25 yaşındaki Nurgül Aslan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EŞİ ÇIKTI

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırının şüphelisinin Nurgül Aslan'ın eşi, 29 yaşındaki Erkan Aslan olduğunu belirledi. Soruşturma sürerken kan donduran bir detay daha ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİĞİ VİDEOYU YAKINLARINA GÖNDERMİŞ

Şüpheli Erkan Aslan'ın, cinayetleri işledikten sonra cep telefonu kamerasıyla bir video kaydettiği ve bu görüntülerde suçunu itiraf ettiği saptandı. Polisin yaptığı incelemede, zanlının bu videoyu yakınlarına gönderdiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Söke ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında kan donduran bir silahlı saldırı meydana geldi. Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobile, ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE, HAMİLE KADIN HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, otomobilin sürücü koltuğunda oturan 31 yaşındaki Ercan Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan ve 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise ağır yaralı olarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (DHA)