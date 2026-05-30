Güpegündüz katlettiler: Otomobile düzenlenen saldırıda sürücü ve hamile kadın öldü

Aydın'da park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Ercan Zengin'in ardından, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan'ın da hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yaşamını yitiren Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Söke ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, otomobilin sürücü koltuğunda oturan 31 yaşındaki Ercan Zengin'in kurşunların hedefi olarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Saldırı sırasında araçta bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Nurgül Aslan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1,5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Nurgül Aslan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden genç kadının 1,5 aylık hamile olduğu bilgisine ulaşıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)