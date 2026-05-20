Müşteriler içerideyken kurşun yağdırdı! Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kafeye, içerisinde müşterilerin bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Büyük bir korku ve panik yaşanırken, 4 kurşunun kafeye isabet ettiği saldırıda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

MÜŞTERİLER VARKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, caddede bulunan bir kafe, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kurşunlandı.

Saldırı sırasında kafenin içinde bulunan müşteriler panik yaşarken, şüpheli ise kaçtı.

SALDIRIDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kafeye 4 merminin isabet ettiği belirlenirken, çevrede 5 adet boş kovan bulundu.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)