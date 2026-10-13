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Halk TV Türkiye ODTÜ'de yurt zamlarına tepki: Öğrenciler taleplerini bir bir sıraladı

ODTÜ'de yurt zamlarına tepki: Öğrenciler taleplerini bir bir sıraladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri yurt ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmasına karşı kampüste eylem düzenledi.

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ODTÜ'de yurt zamlarına tepki: Öğrenciler taleplerini bir bir sıraladı

2026-2027 güz dönemi öncesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yurt ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Karara öğrencilerden tepki geldi. Yurtlar bölgesinde yürüyüş düzenleyen öğrenciler; kapasite yetersizliği ve süren tadilatlar nedeniyle 8-10 kişilik odalarda barınmak zorunda bırakıldıklarına dikkat çekti.

"Parasız, nitelikli, erişilebilir yurtlar haktır" yazılı pankart eşliğinde düzenlenen yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, KYK bursunun 4 bin TL olduğu ve bu tutarın yurt ücretleri karşısında yetersiz kaldığı vurgulandı.

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YURT ZAMLARINA ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

"Bugün yurtlara ve yemekhaneye zam üstüne zam yapan kayyumluk, 4 bin TL KYK bursu ile geçinmemizi bekliyor, kapitalizmin yarattığı ekonomik krizin içinde yaşam mücadelesi veren bizlerin parasız ve nitelikli barınma hakkını gasp ediyor." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Üniversitelerimiz birer ticaret ve rant merkezi hâline getirilmek istenmektedir. Sözde üniversiteler için ayrılan kaynaklar öğrencilerin parasız ve nitelikli bir şekilde eğitim almasına, barınmasına ve beslenmesine değil ranta, yolsuzluklara ve savaş sanayisine fon oluşturmaya harcanmaktadır. Sermayedarların vergi borçları silinip kendilerine teşvik üzerine teşvik verilirken, konu işçiler, emekçiler ve öğrenciler olunca akıllara bütçe dengesi, enflasyon ve cari açık gelmektedir."

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

BirGün gazetesinde yer alan habere göre; öğrenciler taleplerini şöyle sıraladı:

  • “​Yurtlara yapılan zamlar derhâl geri çekilsin,
  • tadilat süreçleri ve barınma planlamaları,
  • öğrencilerin mağduriyeti gözetilerek açık ve şeffaf bir biçimde yürütülsün,
  • yurtlardaki yaşam koşulları iyileştirilsin.”
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BOĞAZİÇİ'NE SELAM GÖNDERİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zamlarına karşı yürüttükleri mücadeleye de değinen ODTÜ öğrencileri açıklamayı şu sözlerle noktaladı:

"​Bugün Boğaziçi’nde arkadaşlarımız fahiş yemekhane zamlarına karşı bir direniş başlattı. Bizlere dayatılan geleceksizliğe karşı direniyorlar. Beslenme de barınma da bizim en temel hakkımızdır. ODTÜ'den Boğaziçi'ne geleceğimiz ve haklarımız için bu kampüsleri mücadele alanına döndürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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