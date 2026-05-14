ODTÜ'de tutuklu öğrenci sayısı 6'ya çıktı

ODTÜ'de Devrim Stadyumu'ndaki olayların ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğrencilere yönelik işlemler devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 6'YA ÇIKTI

Bugün gözaltına alınan 4 öğrencinin tutuklanmasıyla birlikte, olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 6 oldu. Daha önce 11 Mayıs'ta 2 öğrenci tutuklanmış, 4 öğrenci ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

SOL GENÇ'TEN TUTUKLAMA AÇIKLAMASI

SOL Genç'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ'de yaşanan provokasyonu bahane eden iktidar yargısı bugün bir arkadaşımızı tutukladı. Bayrağın arkasına geçip bu ülkeyi ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getirenler arkadaşımızı suçlarken bayrak adı bile geçirmedi. ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etmek suç değildir. Biz bu memleketi tarikatlara, gericilere faşistlere teslim etmeyecek kadar çok seviyoruz. Arkadaşımızı alacağız"

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'de düzenlenen bir şenlikte yaşanan provokasyon girişiminin ardından sosyal medyada hedef gösterilen 6 öğrenci gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında öğrencilerin tutuklanma süreci devam ediyor.